الخطيب يعلق على اتفاق حقوق تسمية استاد الأهلي.. تفاصيل

علق محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى ، على التفاصيل المتعلقة بالاتفاق بخصوص حقوق تسمية استاد الأهلى، مؤكدًا أن المفاوضات بدأت خلال فترة وجوده فى رحلة علاجية خارج البلاد.

وقال الخطيب، فى تصريحات خلال حفل اسم ستاد الأهلى: موضوع تسمية استاد الأهلى بدأ فى شهر يناير الماضى، أثناء وجودي فى رحلة علاجية، وأبلغنى أحد الأصدقاء أن إحدى الشركات ترغب فى رعاية استاد الأهلى.

وأضاف فى تصريحاته: بعد انتهاء الرحلة العلاجية، عقدت اجتماعًا مع مجلس الإدارة، واطلعت على العرض المقدم من فودافون، لكننى طلبت الانتظار للاطلاع على أفضل العروض المتاحة قبل اتخاذ القرار.

وشدد: فى النهاية توصلنا إلى اتفاق نهائى، بعد دراسة جميع العروض واختيار العرض الأنسب، بما يحقق أفضل قيمة للنادى.

وختم :"إدارة الأهلى تحرص دائمًا على تعظيم موارد النادى من خلال دراسة جميع الفرص الاستثمارية بعناية، بما يخدم مصالح القلعة الحمراء ويدعم خططها المستقبلية".