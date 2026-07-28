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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد كامل: دعم مؤسسات الدولة ساهم في خروج مشروع استاد الأهلي للنور

الاهلي
الاهلي
يمنى عبد الظاهر

أكد محمد كامل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة الحمراء المشرفة على مشروع بناء استاد الأهلي، أن تنفيذ حلم جماهير النادي يعد من أصعب وأهم التحديات التي خاضها خلال مسيرته، مشددًا على أن العمل مستمر لتحقيق هذا المشروع التاريخي على أرض الواقع.

وقال كامل إن الشركة نجحت في إبرام أكبر صفقة استثمارية للمنشآت الرياضية في تاريخ الشرق الأوسط وإفريقيا، موضحًا أن المشروع يحظى باهتمام كبير من العديد من المؤسسات والشركات الكبرى، نظرًا لقيمة وأهمية استاد الأهلي المنتظر.

وأضاف رئيس شركة القلعة الحمراء أن الإعلان عن تحمل مسئولية تنفيذ حلم جماهير الأهلي ببناء الاستاد كان قرارًا صعبًا، لكنه يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق طموحات الجماهير، مشيرًا إلى أن الجميع بذل جهودًا كبيرة من أجل الوصول إلى هذه المرحلة.

وأوضح كامل أن مشروع الاستاد لا تعمل عليه الشركة بمفردها، بل يحظى بدعم مؤسسات الدولة المختلفة، التي ساهمت في تسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيص وأعمال الحفر والبناء، مؤكدًا أن ما يحدث يأتي في إطار اهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية الرياضية في مصر.

ووجه رئيس شركة القلعة الحمراء الشكر إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على دعمه المستمر للمشروع، وشركة الأهلي للمنشآت الرياضية التي تساهم في متابعة تنفيذ الأعمال من خلال كوادرها الهندسية.

وأكد أن خدمة جماهير الأهلي شرف كبير، متمنيًا رؤية حلم إنشاء استاد الأهلي مكتملًا قريبًا على أرض الواقع، ليكون إضافة مهمة للرياضة المصرية.

محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة الحمراء استاد الأهلي المشروع التاريخي

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