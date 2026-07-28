سفارة ألمانيا بالقاهرة تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في برلين

تقدمت سفارة ألمانيا بالقاهرة بخالص التعازي للضحايا وذويهم في الحادث الإرهابي المروع الذي وقع في برلين .

وأدانت السفارة في بيان لها علي موقع التواصل الاجتماعي( الفيس بوك ) اليوم بشدة العبارات هذا العمل الإرهابي موضحة أنه لا يوجد مكان للإرهاب والعنف والكراهية في مجتمعاتنا، ولن تنجح في تقويض قيم الحرية والانفتاح وكرامة الإنسان التي ندافع عنها .

ونقلت قول وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول :" نحن ممتنون للتضامن الكبير الذي أبداه أصدقاؤنا الأوروبيون والدوليون. إن الهجوم الإرهابي المروع على فعالية كريستوفر ستريت داي في برلين هو اعتداء على مجتمعاتنا الحرة والمنفتحة جميعً ."