زلزال في سوق الهواتف.. هواوي تقدم موعد إطلاق Mate 90 لينافس آيفون

تُحضّر هواوي لإطلاق حدثين منفصلين في سبتمبر، وفقًا لما ذكره المُسرّب الموثوق Digital Chat Station (DCS) على منصة ويبو. وتشير التقارير إلى أن هاتف Mate XT2 ثلاثي الطي قد يُطلق في مطلع الشهر، بينما ستتبعه سلسلة هواتف Mate 90 الرائدة في أواخر سبتمبر.

يتوافق هذا الجدول الزمني مع ما ذكره مُسرّبون آخرون في الأسابيع الأخيرة. كان من المتوقع سابقًا أن تُطلق هواوي سلسلة هواتف Mate 90 في نوفمبر كما في السنوات السابقة، لكن تشير تسريبات متعددة الآن إلى أن الموعد قد تغيّر إلى سبتمبر، على الأرجح لأن هواوي ترغب في إطلاقها بالتزامن مع هواتف آيفون الجديدة. ويُعزز تسريب DCS الجديد هذا الادعاء.





هواوي ميت إكس تي إس





يُعدّ هاتف Mate XT2 ثالث هاتف ثلاثي الطي من هواوي بعد الهاتف الأصلي الذي أُطلق في سبتمبر الماضي. ووفقًا للتقارير، سيحتوي الهاتف الجديد على معالج Kirin 9050 Pro بتقنية 3 نانومتر، وبطارية بسعة تزيد عن 6000 مللي أمبير، ومفصلة مُعاد تصميمها تُقلل من تجعد الشاشة عند فتحها، والتي يبلغ حجمها 10.2 بوصة. ومن المتوقع أيضًا أن تُقدم هواوي خيارات ألوان جديدة، بما في ذلك Mate XT الأصلي وتحديث Mate XTs الأسود الغامض، والأحمر الميمون، والبنفسجي القرمزي، والأبيض الناصع .

تُعدّ سلسلة Mate 90 أحدث هواتف هواوي الرائدة، وتشمل الطراز القياسي، وطرازات Pro وPro Max وRS. وتشير التقارير إلى أن هواوي تتجه نحو استخدام الشاشات المسطحة في جميع هواتفها.

ميزات هواوي ميت إكس تي إس



تشير التوقعات إلى أن هاتفي Mate 90 Pro Max وMate 90 RS سيستخدمان كاميرات تليفوتوغرافية مزدوجة من نوع بيريسكوبس تحتوي الهواتف على بطاريات بسعة تتراوح بين 6800 و7000 مللي أمبير، بالإضافة إلى شاشة جديدة بحجم 6.9 بوصة. ومن المتوقع أن تعمل كلتا سلسلتي الأجهزة بنظام التشغيل معالج Kirin 9050 Pro المستخدم في الهاتف ثلاثي الطي.

لم تؤكد هواوي أيًا من تاريخي الإطلاق. تتمتع DCS بسجل حافل من التوقعات الدقيقة بشأن أجهزة هواوي السابقة، مما يُعزز مصداقية هذا التقرير. من المتوقع ظهور المزيد من التفاصيل، بما في ذلك الأسعار وتواريخ الإصدار الدقيقة، مع اقتراب موعد الإطلاق المتوقع.