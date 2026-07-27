رسمياً: شاومي ترفع الدعم عن 10 أجهزة شهيرة.. هل هاتفك بينها؟

أوقفت شركة شاومي دعمها البرمجي لعشرة أجهزة، ما يعني أنها لن تتلقى أي تحديثات مستقبلية، بما في ذلك تحديثات نظام التشغيل HyperOS الغنية بالميزات وتصحيحات الأمان. وتشمل القائمة بعض هواتف شاومي المتطورة، وهواتف متوسطة المدى من شركتي POCO وRedmi، بالإضافة إلى أجهزة شاومي اللوحية.

لنلق نظرة على القائمة أولاً، وإليك كيف سيؤثر ذلك على تلك الأجهزة، وما الذي يجب على المستخدمين المتضررين فعله.

أجهزة شاومي مؤهلة لتلقي أي تحديثات برمجية.

لم تعد أجهزة شاومي هذه مؤهلة لتلقي أي تحديثات برمجية.

شاومي 12

شاومي 12 برو

هاتف شاومي 12 إس ألترا

بوكو إكس 5

بوكو إكس 5 برو 5 جي

هاتف Redmi K60E

ريدمي 10 5G

جهاز شاومي باد 6

جهاز شاومي باد 6 برو

جهاز شاومي باد 6 ماكس

إذا كان جهازك مدرجًا في القائمة، فلن يتلقى أي تحديثات برمجية في المستقبل. وهذا يعني أيضًا عدم وجود تحديثات للميزات أو تصحيحات أمنية.



ماذا ينبغي على مستخدمي هواتف شاومي هؤلاء أن يفعلوا؟



لا داعي للقلق. سيستمر الجهاز بالعمل بشكل طبيعي كما كان من قبل. لذا، يمكنك الاستمرار في استخدامه طالما أردت. مع ذلك، هناك بعض الأمور التي يجب أن تكون على دراية بها.

إذا لم يتلقَ جهازك تحديثات أمنية بانتظام، فسيبقى على إصدار قديم من النظام. هذا يعني أنه لن يحصل على التحديثات اللازمة لمعالجة الثغرات الأمنية المكتشفة حديثًا، مما قد يُسبب العديد من المشاكل الأمنية ومشاكل الخصوصية.

وقد يكون هذا الأمر بالغ الخطورة إذا كان هاتفك يحتوي على تطبيقات مصرفية أو معلومات حساسة.



مع أنه لا داعي للتسرع في التحديث الآن، إلا أنه من الأفضل القيام بذلك في أقرب وقت ممكن. سيتيح لك ذلك أيضًا الوصول إلى أحدث الميزات والتحديثات. من المتوقع أن يكون نظام التشغيل HyperOS 4 القادم تحديثًا رئيسيًا، حيث سيجلب معه العديد من الميزات الرائعة، وتحسينات الذكاء الاصطناعي، وتغييرات بصرية. يمكنك قراءة المزيد عن HyperOS 4 هنا .

إذا كنت تتساءل عن خيارات الترقية المتاحة، فهناك العديد من الخيارات الممتازة، بما في ذلك سلسلة Xiaomi 17 وXiaomi 15T Pro، التي توفر خمسة تحديثات رئيسية لنظام Android وست سنوات من التحديثات الأمنية. يمكنك أيضًا الاطلاع على قائمتنا لأجهزة Xiaomi التي توفر خمسة أو أربعة تحديثات رئيسية لنظام التشغيل للعثور على ترقية موثوقة.

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