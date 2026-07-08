شاومي تفاجئ الجميع بـ أندرويد 17 يصل رسميًا الأسبوع المقبل



أعلنت شركة شاومي أنها تستعد لإطلاق النسخة التجريبية من تحديث HyperOS 3.3 المبني على نظام Android 17 الأسبوع المقبل وذلك لبعض الهواتف الذكية المتطورة. ويبدو الآن أن الإصدار التجريبي بات وشيكاً، مما يتيح للمستخدمين تجربة نظام Android 17 قبل أسابيع من إطلاق نظام HyperOS 4 المرتقب.

على الرغم من أن شركة Xiaomi لم تؤكد بعد وجود تحديث HyperOS 3.3، فقد تم رصد إصدارات البرامج الثابتة ذات الصلة في مناطق متعددة، مما يشير إلى أن الإصدار التجريبي قد يتم إطلاقه في أقرب وقت الأسبوع المقبل.

قائمة بالأجهزة التي تم رصدها

إليكم قائمة بالأجهزة التي تم رصدها حتى الآن وهي تعمل بتحديث التشغيل HyperOS الإصدار 3.3:

هاتف شاومي 17 (الإصدارات الصينية، الأوروبية، الهندية، والعالمية)

هاتف شاومي 17 ألترا (الإصدارات الصينية، الأوروبية، الهندية، والعالمية)

هاتف Xiaomi 15T Pro (الإصدارات العالمية، وإصدارات المنطقة الاقتصادية الأوروبية، وإصدارات روسيا)

على عكس تحديث HyperOS 4 القادم، لن يُقدّم إصدار HyperOS 3.3 تغييرات جذرية أو ميزات ثورية. بل سيكون بمثابة ترقية مؤقتة، تُوفّر تحسينات طفيفة على الاستقرار وغيرها. وسيركّز بشكل أساسي على دمج واجهة برمجة تطبيقات Android 17 مع الحفاظ على مجموعة ميزات HyperOS 3.1.

تحديث HyperOS 4

تغييرات بصرية

على الرغم من غدم وجود توقعات بميزات جديدة أو تغييرات بصرية أو ترقيات رئيسية مع نظام التشغيل HyperOS 3.3، فمن المرجح أن يقدم تحسينات في الأداء والاستقرار، إلى جانب تغييرات أخرى على مستوى النظام كما سيمهد الطريق لدعم الميزات المتقدمة والترقيات القادمة مع نظام التشغيل HyperOS 4 في وقت لاحق من هذا العام.

بحسب تسريبات حديثة، قد تُطلق شاومي تحديث HyperOS 4 في الصين في وقت مبكر من الشهر المقبل، على أن يُعلن عنه عالميًا في سبتمبر. ومن المتوقع أن يظهر النظام الجديد لأول مرة مع سلسلة هواتف شاومي 18 القادمة في أكتوبر تقريبًا، وقد يبدأ طرحه للأجهزة الأقدم في الشهر نفسه.