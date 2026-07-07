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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

زلزال برمجيات من شاومي.. نظام HyperOS 4 قادم بتغييرات جذرية.. هل هاتفك ضمن القائمة؟

نظام HyperOS 4
نظام HyperOS 4
لمياء الياسين

يبدو أن الإصدار الرئيسي التالي من برمجيات شاومي بات وشيكاً، وتشير مصادر مطلعة في الصناعة إلى أن نظام التشغيل HyperOS 4 قد يظهر رسمياً في وقت مبكر من الشهر المقبل ، حاملاً معه واجهة مستخدم مُعاد تصميمها، وتغييرات جوهرية في النظام، والعديد من التحسينات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لأجهزة شاومي المتوافقة.

تحديث نظام التشغيل HyperOS 4 من شاومي
 

بحسب تسريبات  أُعيد بناء نظام التشغيل HyperOS 4 باستخدام لغة البرمجة Rust وإطار عمل Flutter لتطوير مكوناته الأساسية. ويُقال إن التحديث سيزيل شيفرة MIUI القديمة بالكامل، مما يُنتج بنية نظام أكثر سلاسة.


تشير نتائج الاختبارات الأولية إلى أن البرنامج الجديد قد يُحسّن سلاسة النظام بشكل عام بنحو 40%، ويزيد من احتفاظ التطبيقات في الخلفية بنسبة 35%، ويقلل من استهلاك الذاكرة في وضع الخمول بنسبة تتراوح بين 25 و30%. كما تُشير التقارير إلى أن تراجع الأداء بعد عام من الاستخدام المتواصل قد يقتصر على 5% فقط.


من المتوقع أن يُقدّم نظام التشغيل HyperOS 4 لغة تصميم Liquid Glass الجديدة من شاومي، والتي تتميز برسومات ثنائية الأبعاد ونصف أكثر نعومة، ونمطين للواجهة، هما الوضع الشفاف والوضع الناعم. ويُشاع أن هذا التحديث سيعزز الاتصال بين الأجهزة المختلفة، من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية إلى منتجات المنزل الذكي والمركبات.

تحديث نظام التشغيل HyperOS 4 من شاومي
 

سرعات نقل الأجهزة

قد ترتفع سرعات نقل الملفات بين الأجهزة المدعومة بنسبة تصل إلى 300%، كما يُتوقع أن يصبح استخدام التطبيقات بسلاسة أكبر عبر الشاشات المختلفة. ويُقال إن إطار عمل موحد لتنسيق الذكاء الاصطناعي سيُحسّن التواصل بين أجهزة شاومي.

تشير الشائعات إلى أن التحديث سيدمج أيضًا نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة شاومي والمدمجة في الجهاز، بما في ذلك ميمو ووكيل ميكلو للذكاء الاصطناعي، مما يتيح ميزات تعمل دون اتصال بالإنترنت مثل تلخيص المستندات والترجمة متعددة اللغات وتحرير الصور بالذكاء الاصطناعي. ونظرًا لأن هذه الإمكانيات تعمل محليًا، فمن المتوقع أن توفر خصوصية أفضل مع تقديم استجابات أسرع بكثير من خدمات الذكاء الاصطناعي السحابية.

إذا بقي الجدول الزمني الحالي دون تغيير، فمن الممكن أن يظهر نظام التشغيل HyperOS 4 لأول مرة جنبًا إلى جنب مع سلسلة Xiaomi 18 أو هاتف Xiaomi القابل للطي من الجيل التالي قبل طرحه تدريجيًا لأجهزة مثل سلسلة Xiaomi 17 وسلسلة Xiaomi 15 وسلسلة Redmi K90.

أجهزة شاومي الذكاء الاصطناعي الهواتف الذكية الأجهزة اللوحية المنزل الذكي تلخيص المستندات الترجمة متعددة اللغات هاتف Xiaomi

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