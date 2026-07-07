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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

سماع الشهود في محاكمة 57 متهما بخلية النزهة.. السبت

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم
إسلام دياب

تستمع الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، السبت المقبل الموافق 11 يوليو 2026، للشهود في محاكمة 57 متهما، في القضية رقم 2158 لسنة 2025 جنايات النزهة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في عضون الفترة من عام 2014 المتهمون من الأول وحتى الثالث، تولوا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها ، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين من الرابع وحتى السابع ومن التاسع وحتى التاسع والعشرين، شاركوا في دعم جماعة إرهابية بتمويل أعضاء الجماعة بمستندات مزورة ووفروا لهم بطريقة غير مباشرة تسهيلات ومعونات خارج البلاد.

وأكدت التحقيقات ، أن المتهمين من الثلاثين وحتى الثاني والخمسين تهم الانضمام لجماعة إرهابية، ووجه لبعض المتهمين اتهامات بتمويل الإرهاب، ووجه للمتهمين الأول والثاني والرابع والخامس والثامن عشر والتاسع عشر والحادي والخمسون والثاني والخمسون اتهامات بارتكاب عملا إرهابيا بالتعامل مع العملات المحلية والأجنبية خارج الإطار المصرفي الوطني.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهم الثاني والعشرون بصفته موظف عمومي أخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته بان تحصل على رشوة لإنهاء جوازات سفر مزورة لمواطنين خارج البلاد دون مثولهم بأشخاصهم، وزور في مستندات أميرية، ووجه لمتهمين اتهامات بالاشتراك مع موظف عام في جريمة تزوير.

الدائرة الثانية إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة 57 متهما جماعة إرهابية إرهاب

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