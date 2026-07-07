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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل موقعة الأرجنتين.. أحمد عبد الباسط يفتح باب التوقعات للجماهير

منتخب مصر
منتخب مصر
يمنى عبد الظاهر

طرح الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط سؤالًا لجماهير الكرة المصرية قبل المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره الأرجنتيني في دور الـ16 من كأس العالم، مطالبًا المتابعين بمشاركة توقعاتهم لنتيجة اللقاء.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: “ما هي توقعاتك لمباراة منتخب مصر والأرجنتين اليوم في كأس العالم؟”

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري كبير، إذ يأمل منتخب مصر في مواصلة مشواره التاريخي بالبطولة وتحقيق مفاجأة جديدة أمام المنتخب الأرجنتيني، من أجل حجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي

ويواصل منتخب مصر استعداداته لمواجهاته المقبلة في البطولة التي تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك.


تتجه أنظار الجماهير المصرية والعربية فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة إلى ملعب أتلانتا حيث يخوض منتخب مصر مواجهة هي الأهم في تاريخه بكأس العالم عندما يصطدم بمنتخب الأرجنتين حامل اللقب ضمن منافسات دور الـ16 من مونديال 2026 في لقاء يجمع بين طموح منتخب يكتب التاريخ للمرة الأولى وخبرة بطل يسعى للاحتفاظ بتاجه العالمي.


ويدخل منتخب مصر المباراة بعدما حقق إنجازًا غير مسبوق ببلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه عقب تخطي أستراليا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 ليمنح جماهيره حلمًا جديدًا طال انتظاره بينما يصل منتخب الأرجنتين إلى المواجهة باعتباره أحد أبرز المرشحين للقب مدعومًا بكوكبة من النجوم وخبرة كبيرة في المباريات الكبرى.

الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط منتخب مصر كأس العالم منتخب مصر والأرجنتين الدور ربع النهائي

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