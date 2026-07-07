شاشات عملاقة بالغردقة لتشجيع منتخب مصر أمام الأرجنتين

يشارك الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، أبناء المحافظة وزوارها في متابعة ودعم المنتخب الوطني خلال مواجهته المرتقبة أمام منتخب الأرجنتين، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

وذلك من خلال عرض المباراة على شاشات عملاقة بممشى النصر بمدينة الغردقة، في أجواء جماهيرية احتفالية تجمع عشاق الكرة المصرية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص المحافظة على مشاركة المواطنين فرحتهم بالإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني، وتعزيز روح الانتماء والالتفاف حول الفريق الوطني في واحدة من أهم محطات مشواره بالمونديال.

ويخوض المنتخب المصري اللقاء بعدما نجح في التأهل إلى دور الـ16 عقب مشوار قوي في البطولة، توّجه بالفوز على منتخب أستراليا بركلات الترجيح بنتيجة (4-2)، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1)، ليؤكد قدرته على المنافسة بين كبار منتخبات العالم.

وفي المقابل، بلغ منتخب الأرجنتين، حامل لقب كأس العالم، الدور ذاته بعد مباراة قوية أمام منتخب كاب فيردي، حسمها بنتيجة (3-2) عقب اللجوء إلى الأشواط الإضافية، ليضرب موعدًا مع المنتخب المصري في مواجهة تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي واسع.

وتحمل المباراة أهمية خاصة، إذ يسعى المنتخب الوطني إلى مواصلة كتابة التاريخ وتحقيق إنجاز غير مسبوق بالتأهل إلى الدور ربع النهائي للمرة الأولى، بينما يطمح المنتخب الأرجنتيني إلى مواصلة حملة الدفاع عن لقبه العالمي.

وأكد الدكتور وليد البرقي أن المحافظة حرصت على تجهيز ممشى النصر لاستقبال المواطنين وتوفير أجواء مناسبة لمتابعة المباراة، بما يتيح للجماهير فرصة مؤازرة المنتخب الوطني في هذا الحدث الرياضي العالمي.

وأعرب محافظ البحر الأحمر عن ثقته الكاملة في قدرة لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني على مواصلة تقديم الأداء المشرف الذي ظهروا به منذ انطلاق البطولة، متمنيًا لهم التوفيق وتحقيق نتيجة تسعد ملايين المصريين وترفع اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية الدولية.

واختتم المحافظ تصريحاته بتجديد تهنئته للقيادة السياسية والشعب المصري بالتأهل إلى دور الـ16، مؤكدًا أن ما حققه المنتخب حتى الآن يمثل مصدر فخر لكل المصريين، وأن الجماهير ستواصل دعمها ومساندتها للفراعنة في رحلتهم نحو تحقيق إنجاز عالمي جديد.