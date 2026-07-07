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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المحسوسة وصلت 40 درجة.. الأرصاد تزف أخبارا سارة بنهاية الأسبوع المقبل

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
البهى عمرو

تشهد البلاد خلال هذه الأيام ارتفاع في درجات الحرارة، والجميع يسأل هل هذه الارتفاعات مستمرة خلال فترة الصيف، أم سيكون هناك انخفاضات خلال الفترة المقبلة.

أعلى من الطبيعية

وقد أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن خلال هذه الأيام نشهد ارتفاعات طفيفة في قيم درجات الحرارة، مشيرة إلى أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية في قيم درجات الحرارة، بدرجتين وارتفاع كبير في نسب الرطوبة.

الطقس في مصر
الأرصاد

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، عبر فضائية “الحكاية”، أن نسب الرطوبة تتجاوز الـ 85% في القاهرة الكبرى، و 95% في المحافظات الساحلية.

 نهاية الإسبوع القادم

صورة ارشيفية
الأرصاد


وتابعت  عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن نسب الرطوبة ستظل مرتفعة حتى نهاية الإسبوع القادم، خاصة أنه نحن في ذروة فصل الصيف، على الرغم من أن درجات الحرارة في القاهرة تسجل 35 و 36 درجة مئوية.

المحسوسة تصل لـ 40 درجة

 

وأوضحت أن درجة الحرارة المحسوسة تصل لـ 40 درجة، وأن البلاد تشهد خلال هذه الفترة ارتفاع في درجات الحرارة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء، الموافق 7 يوليو 2026.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء في مصر


وأوضحت الهيئة أنه يسود طقس مائل للحرارة رطب خلال ساعات الصباح الباكر، ليتغير تدريجياً ويصبح حاراً رطباً نهاراً على أغلب أنحاء البلاد، في حين تشهد مناطق جنوب البلاد طقساً شديد الحرارة، على أن يعود الطقس مائلاً للحرارة ورطباً ليلاً على معظم الأنحاء.

كما أشارت هيئة الأرصاد، إلى أن الارتفاع المستمر في نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المعلنة في الظل، بقيم تتراوح بين درجة إلى 3 درجات مئوية.

وفيما يخص الظواهر الجوية والمائية، كشف البيان عن تكون شبورة مائية في الصباح الباكر، وتحديداً من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحاً، على الطرق المؤدية من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، مروراً بمحافظات الوجه البحري، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة ورياح تضرب الشواطئ
وأضافت الهيئة أن هناك فرصاً ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، والتي قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، بالإضافة إلى رصد فرص ضعيفة أخرى لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تقارب 20% على فترات متقطعة بمناطق حلايب وشلاتين.

أما بشأن حركة الرياح وحالة الشواطئ، أشارت هيئة الأرصاد، إلى نشاط الرياح أحياناً على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة بسرعة تتراوح بين 30 إلى 40 كيلومتراً في الساعة.

وحذرت الهيئة من نشاط خاص للرياح على شواطئ مطروح، والعلمين، والإسكندرية، وبلطيم، وبورسعيد، مما يؤدي مباشرة إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح بين 1.5 إلى 2.25 متر، مطالبة باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن هذه الظواهر.

درجات الحرارة والرطوبة اليوم
وحول مستويات الرطوبة المتوقعة خلال هذه الفترة، تسجل القاهرة والوجه البحري رطوبة عظمى ليلاً تتراوح بين 80% و85% وصغرى نهاراً بين 35% و40%، بينما ترتفع الرطوبة العظمى ليلاً على السواحل الشمالية لتتراوح بين 90% و95% والصغرى نهاراً بين 50% و55%.

وفي محافظات شمال الصعيد، تتراوح الرطوبة العظمى ليلاً بين 50% و60% والصغرى نهاراً بين 20% و30%، في حين يسجل جنوب الصعيد المعدلات الأقل برطوبة عظمى ليلاً بين 30% و35% وصغرى نهاراً بين 10% و15%.

درجات الحرارة الصيف فصل الصيف الهيئة العامة للأرصاد الجوية الهيئة العامة للأرصاد

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