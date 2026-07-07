الأرصاد تحذر: الطقس اليوم شديد الحرارة وأمواج البحر مضطربة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء، الموافق 7 يوليو 2026.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء في مصر

وأوضحت الهيئة أنه يسود طقس مائل للحرارة رطب خلال ساعات الصباح الباكر، ليتغير تدريجياً ويصبح حاراً رطباً نهاراً على أغلب أنحاء البلاد، في حين تشهد مناطق جنوب البلاد طقساً شديد الحرارة، على أن يعود الطقس مائلاً للحرارة ورطباً ليلاً على معظم الأنحاء.

كما أشارت هيئة الأرصاد، إلى أن الارتفاع المستمر في نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المعلنة في الظل، بقيم تتراوح بين درجة إلى 3 درجات مئوية.

وفيما يخص الظواهر الجوية والمائية، كشف البيان عن تكون شبورة مائية في الصباح الباكر، وتحديداً من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحاً، على الطرق المؤدية من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، مروراً بمحافظات الوجه البحري، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة ورياح تضرب الشواطئ

وأضافت الهيئة أن هناك فرصاً ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، والتي قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، بالإضافة إلى رصد فرص ضعيفة أخرى لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تقارب 20% على فترات متقطعة بمناطق حلايب وشلاتين.

أما بشأن حركة الرياح وحالة الشواطئ، أشارت هيئة الأرصاد، إلى نشاط الرياح أحياناً على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة بسرعة تتراوح بين 30 إلى 40 كيلومتراً في الساعة.

وحذرت الهيئة من نشاط خاص للرياح على شواطئ مطروح، والعلمين، والإسكندرية، وبلطيم، وبورسعيد، مما يؤدي مباشرة إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح بين 1.5 إلى 2.25 متر، مطالبة باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن هذه الظواهر.

درجات الحرارة والرطوبة اليوم

وحول مستويات الرطوبة المتوقعة خلال هذه الفترة، تسجل القاهرة والوجه البحري رطوبة عظمى ليلاً تتراوح بين 80% و85% وصغرى نهاراً بين 35% و40%، بينما ترتفع الرطوبة العظمى ليلاً على السواحل الشمالية لتتراوح بين 90% و95% والصغرى نهاراً بين 50% و55%.

وفي محافظات شمال الصعيد، تتراوح الرطوبة العظمى ليلاً بين 50% و60% والصغرى نهاراً بين 20% و30%، في حين يسجل جنوب الصعيد المعدلات الأقل برطوبة عظمى ليلاً بين 30% و35% وصغرى نهاراً بين 10% و15%.

حول درجات الحرارة المتوقعة اليوم (في الظل والمحسوسة):