تباين آراء طلاب النظام القديم بأسوان حول امتحان التفاضل والتكامل.. جزئيات تحتاج إلى تركيز

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة أسوان، اليوم الثلاثاء، تباينًا في ردود أفعال طلاب النظام القديم عقب انتهائهم من أداء امتحان مادة الرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل"، ضمن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026.

وأكد عدد من الطلاب أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، وتضمن أسئلة مباشرة من المنهج، فيما أشار آخرون إلى أن بعض الجزئيات احتاجت إلى قدر كبير من التركيز والتفكير، خاصة في الأسئلة التي تقيس الفهم والقدرة على تطبيق القوانين، إلا أنهم أجمعوا على أن الامتحان كان أفضل مقارنة ببعض المواد السابقة.

الثانوية العامة

وأدى 82 طالبًا وطالبة من طلاب الثانوية العامة بالنظام القديم بمحافظة أسوان امتحان مادة الرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل"، وسط إجراءات تنظيمية وتأمينية داخل اللجان، مع توفير الأجواء المناسبة لضمان سير الامتحانات في هدوء وانتظام.

وتتم امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026 وفق الجداول المقررة، حيث انطلقت يوم 21 يونيو الماضي، وتستمر حتى 16 يوليو الجاري، لطلاب النظامين الجديد والقديم، بالإضافة إلى طلاب مدارس المكفوفين، وسط متابعة مستمرة من الجهات التعليمية لضمان انتظام العملية الامتحانية.