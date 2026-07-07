مدبولي: العاصمة الجديدة قادرة على مواكبة كل مستجدات العلم والتكنولوجيا الحديثة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه يشرف بالعمل مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ بدأ تفكير سيادته بإنشاء الحلم المصري الكبير، وهي العاصمة الجديدة للدولة المصرية.

وأضاف خلال كلمته في أثناء استعراض إمكانيات الدولة لمجابهة الأزمات والكوارث ضمن افتتاح القيادة الاستراتيجية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن العاصمة الجديدة حاضرة وهي قبلة لـ الجمهورية الجديدة، وعنوان للدولة الحديثة، وأنها قادرة على مواكبة كل مستجدات العلم والتكنولوجيا الحديثة.

ولفت إلى أن التوجيه بعمل هذه المشروع كان في 2016 وكان حلم واليوم تحقق، وأن ما تحقق يكون مصدر للفخر.