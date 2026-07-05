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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي يتابع الاستعدادات الجارية لبدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من حياة كريمة

مدبولي
مدبولي
كتب محمود مطاوع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الاستعدادات الجارية لبدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، وذلك بحضور المهندس أحمد عبد العظيم، مدير مكتب "دار الهندسة" استشاري المشروع، وكل من المهندس أحمد رمضان، والمهندس علاء الزناتي، المسئولين بمكتب "دار الهندسة".

وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار الاجتماعات واللقاءات المستمرة لبحث واستعراض مختلف الجوانب الخاصة ببدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتأكد من مختلف الاستعدادات، تنفيذاً لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، وبما يضمن تنفيذ تلك المشروعات وفقاً للبرامج الزمنية المقترحة، سعياً لتعظيم الاستفادة مما يتم ضخه من مخصصات مالية، تستهدف تحسين مستوى جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من مختلف القطاعات.

وأكد رئيس الوزراء الحرص على معالجة أى تحديات أو معوقات أسفر عنها الواقع العملي خلال تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بما يسهم في تسريع وتيرة التنفيذ لمختلف المشروعات التنموية والخدمية في إطار المبادرة، التى تستهدف قرى الريف المصري، كما لفت رئيس الوزراء إلى أهمية التوسع في استخدام مكونات محلية الصنع في تنفيذ مختلف المشروعات.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس أحمد عبد العظيم، عدداً من الآليات المقترحة لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي بتطبيقها ستسهم في تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات تلك المرحلة، أخذاً في الاعتبار ما واجه مشروعات المرحلة الأولي من تحديات ومعوقات.

كما اطلع رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على مستجدات الموقف التنفيذي للمرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث أشار المهندس أحمد عبد العظيم، إلى أن عدد القرى التي تم الانتهاء منها حتى الآن وصل إلى 826 قرية، موضحا أن الفترة من 9 يونيو الماضي وحتى اليوم 5 يوليو شهدت الانتهاء من 31 قرية، كما تم الانتهاء من عدد 90 مشروعا خلال هذه الفترة، واستلام عدد 120 مشروعا في مختلف القطاعات، مستعرضاً عدداً من الإجراءات والتنسيقات المطلوبة، والتى من شأنها أن تسهم في سرعة الانتهاء من المشروعات المتبقية في عدد من القطاعات، وبدء تشغيلها واستفادة المواطنين بالقرى المستهدفة منها.   

المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة قرى الريف المصري حياة كريمة مدبولي

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