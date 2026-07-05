أيمن يونس: ميسي لاعب "ملموس".. ودفاع الأرجنتين ثغرة واضحة لمنتخب مصر

أكد أيمن يونس نجم الكرة المصرية السابق، أن مواجهة منتخب مصر مع الأرجنتين لن تكون سهلة، وعلى منتخب مصر الحذر من خطورة ليونيل ميسي.

وقال يونس، في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: الأرجنتين تماسيح كرة القدم وميسي لاعب ملموس وعظيم وحذاري من خطورة ميسي أمام مصر ، وحذاري من ترك أي مساحات لميسي.

وأضاف: رامي ربيعة أفضل لاعبي منتخب مصر حاليًا، ومصطفى شوبير حارس مثقف ومدرب في نفسه للغاية وطريقة تعامله مع الكرات هادئة.

وتابع: أتمنى عدم البدء أساسيا بـ حمدي فتحي أمام الأرجنتين، وأن يكون الثنائي مهند لاشين ومروان عطية في خط الوسط، ولابد أن يستعيد عمر مرموش مستواه المعهود أمام الأرجنتين ، وكذلك محمد صلاح، ويوجد ثغرات في خط دفاع الأرجنتين يمكن ان تكون نقطة قوة لعمر مرموش وصلاح للاستفادة منها.