تقارير: فينيسيوس متمسك بالبقاء مع ريال مدريد ولا يستعجل تجديد عقده

كشفت تقارير صحفية أن البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، لا يشعر بأي استعجال لحسم ملف تجديد عقده مع النادي الملكي، رغم استمرار المفاوضات بين الطرفين خلال الفترة الحالية.

وبحسب شبكة ESPN، أبلغ فينيسيوس زملاءه في معسكر منتخب البرازيل أنه واثق من التوصل إلى اتفاق مع إدارة ريال مدريد، مؤكدًا أنه لا يفكر مطلقًا في الرحيل عن النادي أو الانتقال إلى أي فريق آخر.

وأضافت الشبكة أن اللاعب يرى أن مستقبله مع ريال مدريد ما زال بين يديه، ويفضل التريث قبل اتخاذ أي خطوة رسمية، انتظارًا لعقد جلسة جديدة مع مسؤولي النادي لمواصلة مناقشة تفاصيل العقد الجديد.

ويعد فينيسيوس أحد الركائز الأساسية في صفوف ريال مدريد، حيث يتمسك النادي باستمراره ضمن مشروعه الرياضي، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها مع الفريق خلال المواسم الأخيرة، ورغبة الطرفين في التوصل إلى اتفاق يضمن استمراره بقميص "الميرنجي" لسنوات مقبلة.