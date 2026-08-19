قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السفير ياسر عثمان: إسرائيل الآن دخلت في مرحلة تصفية القضية الفلسطينية
وزير الإنتاج الحربي يتفقد خطوط الإنتاج بشركة حلوان لمحركات الديزل ويكافئ المتميزين
بعد ضبط بؤرة إجرامية ومصادرة مخدرات بـ 326 مليونا.. محمد شردي يوجه التحية لوزارة الداخلية
رافينيا رجل مباراة الأهلي وبرشلونة في كأس خوان جامبر
«المقبرة العظمى لأوزيريس».. وزير السياحة يتفقد أعمال بعثة «تابوزيريس ماجنا»
كأس خوان جامبر.. حمزة عبد الكريم يحصد أول بطولة بقميص برشلونة
أول تعليق من «فليك» بعد هدف حمزة عبد الكريم في شباك الأهلي
تصفيات أمم أفريقيا| إبراهيم حسن يكشف موعد مباراتي مصر أمام أنجولا وجنوب السودان
1300 جنيه شهريا للأسرة.. تفاصيل دعم التموين الجديد وموعد التطبيق
قبل إعلان وفاتها.. تفاصيل جديدة عن الساعات الأخيرة لـ هايدن بانتير
لماذا ارتفعت أسعار الذهب بشكل مفاجئ؟.. تفاصيل
الغندور يواصل جولة محاضراته للأندية حول تعديلات قوانين كرة القدم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قبل إعلان وفاتها.. تفاصيل جديدة عن الساعات الأخيرة لـ هايدن بانتير

هايدن بانتير
هايدن بانتير
تقى الجيزاوي

كشفت الشرطة الأمريكية تفاصيل جديدة حول وفاة الفنانة هايدن بانتير، بعدما أظهر تقرير رسمي أن صديقها السابق برايان هيكرسون وشقيقه زاك هيكرسون كانا داخل منزلها في مدينة غرينفيل بولاية كارولاينا الجنوبية وقت العثور عليها فاقدة للوعي.

وبحسب تقرير الشرطة، وصل أحد الضباط إلى منزل هايدن بانتير بعد تلقي بلاغ طارئ، حيث وجد فريق الإسعاف يحاولون إنقاذها بعدما عثر عليها فاقدة للوعي ، إلا أنهم لم يتمكنوا من إنقاذها، وتم إعلان وفاتها.  

وفاة هايدن بانتير

وكان زاك هيكرسون أول من تحدث مع الضابط، وأوضح له أن المرأة التي يحاول المسعفون إنقاذها هي صديقة شقيقه.

وأشار التقرير إلى أن زاك بدا متأثرًا بشكل واضح أثناء محاولات إنقاذ بانتير، بينما ظهر برايان أكثر هدوءًا، ولم تظهر عليه علامات التأثر بشكل واضح إلا بعد إعلان وفاتها.

ووفقًا للتقرير، أظهر برايان للشرطة حقيبة تحتوي على أدوية كانت هايدن بانتير تتناولها. 

كما تم حجب أجزاء من المحادثات التي أجراها الضابط مع الشقيقين، لذلك لا تزال بعض تفاصيل التحقيق غير معلنة ولم تعلن السلطات السبب النهائي لوفاة هايدن بانتير.

وأظهرت النتائج الأولية للتشريح عدم وجود إصابات واضحة، كما لم تعلن الشرطة وجود شبهة جنائية في وفاتها.

وكان بلاغ الطوارئ قد تضمن معلومات عن توقف قلبها واحتمال وجود جرعة زائدة، لكن هذه المعلومات لا تعتبر سببًا رسميًا للوفاة، في انتظار استكمال الفحوص الطبية وتحليل السموم.

برايان هيكرسون

ويعيد وجود برايان هيكرسون داخل منزل بانتير وقت وفاتها الاهتمام بالعلاقة التي جمعتهما لسنوات.

اتهام هيكرسون بالاعتداء على بانتير 

وكان هيكرسون قد واجه عام 2020 اتهامات تتعلق بالاعتداء على بانتير، قبل أن يقر بالذنب في تهمتين ويقضي فترة في السجن، إلى جانب خضوعه للمراقبة وبرامج لإدارة الغضب.

ورغم ما شهدته العلاقة من أزمات، تحدثت بانتير في مذكراتها عن رغبتها في مسامحته، كما أعربت عن أملها في أن يعترف بأخطائه ويتمكن من تغيير حياته.

التحقيق لا يزال مستمرًا وتواصل السلطات التحقيق في ملابسات وفاة هايدن بانتير، بينما لا يزال تحديد السبب الطبي النهائي مرتبطًا بنتائج الفحوص والتحاليل التي يجريها الطب الشرعي.

وفاة هايدن بانتير 

ورحلت هايدن بانتير عن عمر 36 عامًا، بعد مسيرة فنية بدأت منذ طفولتها، واشتهرت خلالها بأدوارها في مسلسلي «Heroes» و«Nashville». 

وفاة هايدن بانتير هايدن بانتير برايان هيكرسون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق

متاحة الآن.. احصل على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

تنسيق المرحلة الثالثة

8 كليات تنتظرك في تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. وموعد التسجيل رسمياً

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

ظهرت الآن.. نتيحة تنسيق المرحلة الثانية 2026 رسمياً علمي وأدبي

أسعار السجائر

حقيقة زيادة أسعار السجائر اليوم.. القوائم الرسمية المعتمدة

الأهلي

مباراة الأهلي وبرشلونة مجانا.. تردد القناة المفتوحة وموعد اللقاء

الذهب

الذهب طار.. ارتفاع مفاجيء في سعر المعدن الأصفر بمصر

روبرتو كارلوس

بعد زواجه من مغربية.. هل اعتنق أسطورة البرازيل الإسلام؟ كارلوس يكشف الحقيقة

مشغولات ذهبية

قفزة قوية في أسعار الذهب.. والجرام يقترب من 7300 جنيه الآن

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو| وزير الخارجية: أمننا المائي ومصالحنا خط أحمر.. الصحة: علاج الإدمان ليس وصمة.. وأكثر من 283 مركزًا ومستشفى مرخصًا يقدمونه بسِرِّية

حمو بيكا

طبيب حمو بيكا يكشف مفاجأة عن رحلة خسارة الوزن: «كان مقتنع إنه مش هيخس»

غزة

شفيق التلولي: ازدواجية في الموقف الأمريكي بشأن وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

بالصور

1300 جنيه شهريا للأسرة.. تفاصيل دعم التموين الجديد وموعد التطبيق

الدعم النقدي
الدعم النقدي
الدعم النقدي

تجديد بطاقة الرقم القومي من البيت.. الرابط والخطوات

تجديد بطاقة الرقم القومي
تجديد بطاقة الرقم القومي
تجديد بطاقة الرقم القومي

أسعار هيونداي فيرنا المستعملة في مصر

هيونداي فيرنا
هيونداي فيرنا
هيونداي فيرنا

تحذير أمريكي من سيارات قد تشتعل فجأة.. 3.2 مليون سيارة في دائرة الخطر

سيارات مستعلة
سيارات مستعلة
سيارات مستعلة

فيديو

أحمد ماهر

أحمد ماهر يكشف عن شخصيات يتمنى تقديمها على الشاشة.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد