قبل إعلان وفاتها.. تفاصيل جديدة عن الساعات الأخيرة لـ هايدن بانتير

كشفت الشرطة الأمريكية تفاصيل جديدة حول وفاة الفنانة هايدن بانتير، بعدما أظهر تقرير رسمي أن صديقها السابق برايان هيكرسون وشقيقه زاك هيكرسون كانا داخل منزلها في مدينة غرينفيل بولاية كارولاينا الجنوبية وقت العثور عليها فاقدة للوعي.

وبحسب تقرير الشرطة، وصل أحد الضباط إلى منزل هايدن بانتير بعد تلقي بلاغ طارئ، حيث وجد فريق الإسعاف يحاولون إنقاذها بعدما عثر عليها فاقدة للوعي ، إلا أنهم لم يتمكنوا من إنقاذها، وتم إعلان وفاتها.

وفاة هايدن بانتير

وكان زاك هيكرسون أول من تحدث مع الضابط، وأوضح له أن المرأة التي يحاول المسعفون إنقاذها هي صديقة شقيقه.

وأشار التقرير إلى أن زاك بدا متأثرًا بشكل واضح أثناء محاولات إنقاذ بانتير، بينما ظهر برايان أكثر هدوءًا، ولم تظهر عليه علامات التأثر بشكل واضح إلا بعد إعلان وفاتها.

ووفقًا للتقرير، أظهر برايان للشرطة حقيبة تحتوي على أدوية كانت هايدن بانتير تتناولها.

كما تم حجب أجزاء من المحادثات التي أجراها الضابط مع الشقيقين، لذلك لا تزال بعض تفاصيل التحقيق غير معلنة ولم تعلن السلطات السبب النهائي لوفاة هايدن بانتير.

وأظهرت النتائج الأولية للتشريح عدم وجود إصابات واضحة، كما لم تعلن الشرطة وجود شبهة جنائية في وفاتها.

وكان بلاغ الطوارئ قد تضمن معلومات عن توقف قلبها واحتمال وجود جرعة زائدة، لكن هذه المعلومات لا تعتبر سببًا رسميًا للوفاة، في انتظار استكمال الفحوص الطبية وتحليل السموم.

برايان هيكرسون

ويعيد وجود برايان هيكرسون داخل منزل بانتير وقت وفاتها الاهتمام بالعلاقة التي جمعتهما لسنوات.

اتهام هيكرسون بالاعتداء على بانتير

وكان هيكرسون قد واجه عام 2020 اتهامات تتعلق بالاعتداء على بانتير، قبل أن يقر بالذنب في تهمتين ويقضي فترة في السجن، إلى جانب خضوعه للمراقبة وبرامج لإدارة الغضب.

ورغم ما شهدته العلاقة من أزمات، تحدثت بانتير في مذكراتها عن رغبتها في مسامحته، كما أعربت عن أملها في أن يعترف بأخطائه ويتمكن من تغيير حياته.

التحقيق لا يزال مستمرًا وتواصل السلطات التحقيق في ملابسات وفاة هايدن بانتير، بينما لا يزال تحديد السبب الطبي النهائي مرتبطًا بنتائج الفحوص والتحاليل التي يجريها الطب الشرعي.

وفاة هايدن بانتير

ورحلت هايدن بانتير عن عمر 36 عامًا، بعد مسيرة فنية بدأت منذ طفولتها، واشتهرت خلالها بأدوارها في مسلسلي «Heroes» و«Nashville».