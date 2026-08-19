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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد ماهر يكشف عن شخصيات يتمنى تقديمها على الشاشة.. خاص

أحمد ماهر
أحمد ماهر
أحمد إبراهيم   -  
تصوير أحمد رمضان

كشف الفنان أحمد ماهر عن الشخصيات التى يرغب فى تقديمها على الشاشة والتى تعد مادة خصية دراميا نظرا لشهرتها وما مرت به. 

وقال أحمد ماهر في تصريح خاص لصدى البلد : أن هناك عدد من الشخصيات التى اتمنى ان اقدمها على الشاشة منها سلطان العاشقين ابن الفارض أكثر من مدح النبي والقعقاع ابن عمرو التميمي الذى قالوا عنه انه بالف رجل وجيش بمفرده. 

تصريحات أحمد ماهر النارية 

من ناحية أخرى، أطلق الفنان أحمد ماهر عددا من التصريحات النارية عن أبرز المحطات في مشواره الفني، خلال استضافته في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، عقب تكريمه في الدورة التاسعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري. 

وأعرب أحمد ماهر عن سعادته بالتكريم، مشيرا إلى أنه جاء متأخرا، رغم ارتباطه بالمسرح منذ الهواية والدراسة وحتى الاحتراف، وقال مازحا: "إزاي المسرح ينساني؟"، مؤكدا أنه يحمل لقب "فارس المسرح العربي"، وقدم عديدا من العروض التي تطلبت أداء مشاهد على ظهر الخيل فوق خشبة المسرح.

فيلم “ناصر 56”

وكشف ماهر عن كواليس مشاركته في فيلم "ناصر 56"، موضحا أنه وافق على الدور رغم ضعف الأجر، قائلا: "لما اتعرض عليا الدور قالوا لي الأجر ضعيف، وأنا من عشاق جمال عبد الناصر، ولولا عبد الناصر ما كانت أكاديمية الفنون التي صنعتني وصنعت جيلي، لذلك وقعت على الدور دون تردد".

وأشاد بالفنان الراحل أحمد زكي، مؤكدا أنه قدم شخصية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بذكاء شديد، معتبرا أن الفيلم يظل من أهم الأعمال التي يعتز بالمشاركة فيها طوال مسيرته الفنية.

وأوضح أحمد ماهر أنه من أبناء بولاق أبو العلا وليس من الصعيد، لافتا إلى أن إجادته للهجة الصعيدية جاءت بفضل دراسته الأكاديمية، حيث تعلم اللهجات والجمل التراثية القديمة، واستفاد منها في عدد من أعماله، من بينها مسرحية "صراخ الصمت". 

القعقاع ابن عمرو التميمي 

أحمد ماهر الفنان أحمد ماهر أعمال أحمد ماهر أفلام أحمد ماهر ابن الفارض القعقاع ابن عمرو التميمي

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