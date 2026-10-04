أحد القائمين على «متصدقش» : تدوينات عبدالله قدري تكشف انتماءه للإخوان الإرهابية

أعلنت وزارة الداخلية ضبط 6 من القائمين على صفحة «متصدقش»، التي قالت الوزارة إنها غير مرخصة وتُدار من خارج البلاد، وتندرج ضمن ما وصفته باللجان الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان، ويتولى إدارتها مجموعة من الخارج، بمساعدة عناصر داخل مصر.

وجاء اسم عبدالله قدري، أحد العاملين بالمنصة، ضمن الأشخاص الستة الذين تم ضبطهم على خلفية القضية، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية وأوضحت الوزارة أن العناصر المضبوطة كانت تتولى، إعداد مواد مغلوطة ومفبركة وإرسالها إلى المسؤول عن الصفحة في الخارج لنشرها، مقابل تمويل مالي من الخارج.

وعقب الإعلان عن الواقعة، أعيد تداول عدد من المنشورات القديمة إلى عبدالله قدري عبر حساب يحمل اسمه على منصة «إكس»، والتي تضمنت إشارات إلى انتمائه لجماعة الإخوان وتأييده لمحمد مرسي.

ومن بين المنشورات المتداولة، كتب قدري: «واحد مننا وزوجته زي أمنا هو الرئيس محمد مرسي»، كما جاء في منشور آخر: «وبعد مؤشرات فوز الدكتور محمد مرسي أحب أقول للناس اللي بتخاف من الإخوان إن خوفكم كان في محله هنقطع لكم ودانكم وهنكسر لكم سنانكم».

وتأتي إعادة تداول هذه المنشورات بالتزامن مع التحقيقات التي تجري بشأن واقعة ضبط أعضاء منصة «متصدقش»، بعدما أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين.