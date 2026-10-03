كشف مصدر مقرب من ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تطورات جديدة بشأن موقف اللاعب من تجديد عقده مع القلعة الحمراء، في ظل استمرار الخلاف حول المقابل المالي.

قرار حاسم من ياسر إبراهيم بشأن مصيره مع الأهلي

وقال المصدر، في تصريحات خاصة، إن ياسر إبراهيم يميل حاليًا إلى فكرة عدم تجديد عقده مع الأهلي، بسبب صعوبة التوصل إلى اتفاق مالي يرضيه، خاصة بعد رفض النادي في وقت سابق رحيله إلى الشباب السعودي.

وأوضح أن اللاعب يرى أن رفض الأهلي للعرض السعودي تسبب في ضياع فرصة مالية كبيرة، بعدما كان سيحصل على راتب يصل إلى مليون و600 ألف دولار، بما يقارب 84 مليون جنيه مصري، وفقًا لما كان معروضًا عليه وقتها.

وتؤكد تقارير سابقة أن عرض الشباب كان يتضمن راتبًا سنويًا قدره مليون و600 ألف دولار لمدة موسمين.

وأضاف المصدر أن عرض الأهلي الحالي يتضمن حصول ياسر إبراهيم على 25 مليون جنيه سنويًا، إلى جانب 10 ملايين جنيه كحوافز مرتبطة بالمشاركة وتحقيق البطولات، وهو نفس الإطار المالي الذي تناولته تقارير حديثة بشأن المفاوضات.

وأشار إلى أن اللاعب يرى أن الفارق المالي لا يزال كبيرًا، حتى حال حصوله على كامل قيمة الحوافز، وهو ما يدفعه لدراسة خطوة الرحيل عن الأهلي وخوض تجربة جديدة.