قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما وراء المساعدات.. ماذا تفعل مصر داخل غزة؟
1500 مستثمر في العلمين .. مصر تطرح رؤيتها لتعزيز دور ريادة الأعمال في أفريقيا
إعلام أوكراني: سماع دوي انفجارات في العاصمة كييف
الخارجية الروسية تجدد تحذيرها للمواطنين الأجانب والدبلوماسيين من البقاء في أوكرانيا
هل قررت التعليم زيادة نسبة الأسئلة المقالية بإمتحان مادة تكنولوجيا المعلومات؟|توضيح عاجل
ابن مصر.. الاتحاد العراقي يتواصل مع مؤمن سليمان لتدريب أسود الرافدين
في القاهرة.. الأطباء العرب يعيدون ترتيب أولويات العمل الصحي
باكستان والمملكة المتحدة تبحثان تطورات الشرق الأوسط وتؤكدان أهمية الدبلوماسية
الرئيس السيسي: التنمية الاقتصادية لا تبنى في دول غير مستقرة.. والاستقرار ليس ترفا بل ركيزة أساسية
المشير عبد الحليم أبو غزالة.. رحلة قائد من ساحات القتال إلى قيادة القوات المسلحة
الرئيس السيسي يشارك في قمة تجمع قادة مصر وإريتريا والسودان والصومال غدا بالعلمين
حماس: نطالب الوسطاء والإدارة الأمريكية بمنع نتنياهو من مواصلة استهداف المدنيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قرار حاسم من ياسر إبراهيم بشأن مصيره مع الأهلي

ياسر إبراهيم
ياسر إبراهيم
عمرو مصطفى

كشف مصدر مقرب من ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تطورات جديدة بشأن موقف اللاعب من تجديد عقده مع القلعة الحمراء، في ظل استمرار الخلاف حول المقابل المالي.

قرار حاسم من ياسر إبراهيم بشأن مصيره مع الأهلي

وقال المصدر، في تصريحات خاصة، إن ياسر إبراهيم يميل حاليًا إلى فكرة عدم تجديد عقده مع الأهلي، بسبب صعوبة التوصل إلى اتفاق مالي يرضيه، خاصة بعد رفض النادي في وقت سابق رحيله إلى الشباب السعودي.

وأوضح أن اللاعب يرى أن رفض الأهلي للعرض السعودي تسبب في ضياع فرصة مالية كبيرة، بعدما كان سيحصل على راتب يصل إلى مليون و600 ألف دولار، بما يقارب 84 مليون جنيه مصري، وفقًا لما كان معروضًا عليه وقتها. 

وتؤكد تقارير سابقة أن عرض الشباب كان يتضمن راتبًا سنويًا قدره مليون و600 ألف دولار لمدة موسمين. 

وأضاف المصدر أن عرض الأهلي الحالي يتضمن حصول ياسر إبراهيم على 25 مليون جنيه سنويًا، إلى جانب 10 ملايين جنيه كحوافز مرتبطة بالمشاركة وتحقيق البطولات، وهو نفس الإطار المالي الذي تناولته تقارير حديثة بشأن المفاوضات. 

وأشار إلى أن اللاعب يرى أن الفارق المالي لا يزال كبيرًا، حتى حال حصوله على كامل قيمة الحوافز، وهو ما يدفعه لدراسة خطوة الرحيل عن الأهلي وخوض تجربة جديدة.

ياسر إبراهيم الأهلي عقد ياسر إبراهيم أخبار الأهلي الشباب السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسياس أفورقي يغادر إلى مصر لتلبيةً لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي

أسياس أفورقي يغادر إريتريا إلى مصر تلبيةً لدعوة الرئيس السيسي

عموتة

مدرب الأهلي يتخذ هذا القرار قبل مباراة القمة مع الزمالك.. ما الجديد؟

معالي

260 دقيقة بـ57 مليون جنيه.. إعلامي يكشف خسائر الزمالك بسبب لاعب

هاني

أحمد شوبير يكشف مفاجأة بشأن مستقبل محمد هاني مع الأهلي

ترامب

ناقش الحرب بـ 3 دول .. اجتماع عاجل لمسؤولي إدارة ترامب في كامب ديفيد

الاهلي

أمير هشام يكشف تفاصيل ودية الأهلي أمام مصر المقاصة

أميرة أديب

سأتعامل مع الإساءة بالقانون.. أميرة أديب ترد على أزمة شهادتها على زواج رجلين

قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها

قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

التنمر والمحتوى العنيف على السوشيال.. مخاطر تهدد الصحة النفسية للمراهقين

أرشيفية

معاش تكافل وكرامة.. الفئات المستحقة وشروط الحصول على الدعم

أرشيفية

سعر كيلو الطماطم اليوم.. تفاصيل جديدة عن أزمة «السوسة»

بالصور

لوك يخطف الأنظار.. شاهد هاندا أرتشيل بإطلالة أنيقة بالأسود والأبيض

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

هل يسبب الجلوتين أمراض المناعة الذاتية؟.. دراسة تكشف علاقته بالقولون العصبي

ما هو الجلوتين؟ ومتى يصبح تجنبه ضروريًا؟
ما هو الجلوتين؟ ومتى يصبح تجنبه ضروريًا؟
ما هو الجلوتين؟ ومتى يصبح تجنبه ضروريًا؟

طريقة عمل فطير مشلتت بالسجق والجبنة الرومي

طريقة عمل فطير مشلتت بالسجق
طريقة عمل فطير مشلتت بالسجق
طريقة عمل فطير مشلتت بالسجق

هل الجبنة الرومي مفيدة للأطفال؟.. اعرف ماذا يحدث لجسمك عند تناولها

فوائد الجبنة الرومي
فوائد الجبنة الرومي
فوائد الجبنة الرومي

فيديو

المشير أبو غزالة

المشير عبد الحليم أبو غزالة.. رحلة قائد من ساحات القتال إلى قيادة القوات المسلحة

المشير طنطاوي

المشير طنطاوي.. قائد خاض الحروب وحمل مسؤولية الوطن

المشير محمد علي فهمي

محمد علي فهمي.. مؤسس الدفاع الجوي وقائد معركة السماء في أكتوبر

الفريق أول فؤاد ذكري

الفريق أول فؤاد ذكري.. الرجل الذي حاصر إسرائيل وأغلق باب المندب في وجه العدو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

المزيد