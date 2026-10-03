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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تصادم بين تريلاوميكروباص.. تفاصيل مصرع وإصابة 13 عاملا بطريق رأس غارب–الزعفرانة

حادث تصادم
حادث تصادم
ابراهيم جاد الله

شهد طريق رأس غارب، صباح اليوم، حادث تصادم بين ميكروباص يقل عددًا من العمال وسيارة نقل ثقيل «تريلا» محملة بالرخام، وذلك على بُعد نحو 10 كيلومترات من كمين رأس غارب، ما أسفر، وفقًا للمعلومات الأولية، عن وفاة شخص وإصابة 12 آخرين.

تفاصيل حادث طريق رأس غارب–الزعفرانة

تلقت الجهات المعنية بلاغًا بوقوع التصادم عند الكيلو 20 بطريق رأس غارب–الزعفرانة، أمام بوابة عامر، حيث اصطدمت التريلا المحملة بالرخام بالميكروباص الذي كان يستقله عددا من العمال، وأسفر الحادث عن سقوط ضحية وإصابة 13 شخصًا بإصابات متفرقة.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى مستشفى رأس غارب المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

كما جرى نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة المستشفى، ووضعه تحت تصرف جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

التحقيق في ملابسات التصادم

في السياق ذاته، تحفظت الأجهزة الأمنية على قائد سيارة التريلا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة، مع إخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.

وتتولى الجهات المعنية فحص ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه وتحديد المسؤوليات، وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات والإجراءات القانونية.

التحفظ على السائق

وقد تحفظت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحر الأحمر على قائد سيارة نقل ثقيل «تريلا» محملة بالرخام، عقب وقوع حادث تصادم مع سيارة ميكروباص كانت تقل عمالًا بإحدى الشركات، بطريق رأس غارب–الزعفرانة، صباح اليوم السبت، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 13 آخرين.

رأس غارب حادث تصادم محافظة البحر الأحمر

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