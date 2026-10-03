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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أفضل موهبة في مصر.. إعلامي يشيد بقدرات محمود صلاح: يجب أن يحترف

محمود صلاح، لاعب الأهلي
محمود صلاح، لاعب الأهلي
محمد بدران

أكد الإعلامي كريم رمزي، خلال برنامجه «من القاهرة» عبر قناة أون سبورت، أن محمود صلاح، لاعب الأهلي الشاب، يعد أفضل موهبة في مصر خلال الفترة الحالية، مشددًا على أنه يمثل استثمارًا مهمًا للكرة المصرية والمنتخب الوطني مستقبلًا.

وقال كريم رمزي إن محمود صلاح يمتلك إمكانيات مميزة، مطالبًا بمنحه فرصة للاحتراف الخارجي خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تصعيده تدريجيًا للانضمام إلى صفوف منتخب مصر الأول.

وكان الأهلي قد أعلن في أغسطس الماضي التعاقد مع محمود صلاح قادمًا من غزل المحلة، بعقد يمتد لمدة 5 مواسم، ضمن خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق بالعناصر الشابة.

ولم يحصل اللاعب، صاحب الـ19 عامًا، حتى الآن على فرصة المشاركة مع الفريق الأول بالنادي الأهلي، كما لم يظهر ضمن قائمة الفريق خلال مباريات الدوري التي خاضها الفريق هذا الموسم.

وفي المقابل، يتواجد محمود صلاح ضمن قائمة منتخب مصر مواليد 2007 بقيادة وائل رياض، وشارك بديلًا في الشوط الثاني خلال مواجهة مصر وتونس.

وقدم اللاعب مردودًا قويًا خلال مشاركته، وأظهر قدرات فنية ومهارات فردية لافتة، خاصة في التعامل مع الكرة والانطلاق بها لمسافات طويلة، ليترك انطباعًا جيدًا خلال ظهوره مع منتخب مصر.

الأهلي محمود صلاح موهبة

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