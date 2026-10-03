سعر الذهب اليوم السبت 3 أكتوبر 2026.. عيار 21 يسجل 6150 جنيهًا

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، مع مستهل تعاملات صباح اليوم السبت 3 أكتوبر 2026، دون تغيير بمختلف الأعيرة الذهبية، وسط حالة من الترقب لتحركات المعدن الأصفر في الأسواق.

سعر الذهب اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا وتداولًا في السوق المصرية، نحو 6150 جنيهًا للشراء و6100 جنيه للبيع.

وفي آخر تحديث للأسعار، استقر متوسط سعر الذهب عند مستوى 6150 جنيهًا للجرام عيار 21، بعدما شهدت الأسعار تحركًا سابقًا بانخفاض بلغ نحو 25 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم السبت

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7028 جنيهًا للشراء و6971 جنيهًا للبيع.

وبلغ سعر الذهب عيار 22 نحو 6442 جنيهًا للشراء و6390 جنيهًا للبيع.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى نحو 6150 جنيهًا للشراء و6100 جنيه للبيع.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5271 جنيهًا للشراء و5228 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب في السوق المحلية نحو 49.2 ألف جنيه للشراء و48.8 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب عالميًا

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 4181 دولارًا للشراء و4180 دولارًا للبيع، وفقًا لآخر تحديثات الأسعار.

وتترقب الأسواق المحلية والعالمية تحركات أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، في ظل ارتباط السوق المصرية بالتغيرات العالمية في سعر المعدن النفيس إلى جانب حركة سعر الصرف.