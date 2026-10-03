قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإمارات: التحقيقات تكشف شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عملية إرهابية
7 أمور تخلصك من الوسواس القهري في الوضوء والصلاة.. كم تعرف منها؟
سعر الدولار اليوم السبت 3 أكتوبر 2026 .. آخر تحديث في البنوك
الفريق سعد الدين الشاذلي.. قائد التخطيط لمعركة العبور
وزير الخارجية : ندشن اليوم منصة جديدة للحوار الأفريقي وفرص التعاون
قتيلان على الحدود الهندية الباكستانية وسط روايتين متضاربتين
بدر عبدالعاطي: منتدى العلمين يستهدف بناء شراكات مستدامة بين دول أفريقيا
السعودية الأغلى أم عفيف الأثمن؟.. مفارقة تشعل قمة قطر الليلة في نصف نهائي خليجي 27
وزير الخارجية: التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية لا يُبنى بقرارات شخص
35 مليون جنيه سنويًا لتجديد عقد أفشة مع الأهلي
بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح منتدى «العلمين - أفريقيا للأعمال»
سعر الذهب اليوم السبت.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الخارجية: التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية لا يُبنى بقرارات شخص

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منار عبد العظيم

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية لا يمكن أن يتم من خلال قرارات يتخذها شخص واحد، وإنما يحتاج إلى حوار وتعاون مستمر بين مختلف الأطراف.

وأضاف عبد العاطي، خلال كلمته في منتدى «العلمين - أفريقيا للأعمال»، أن تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول القارة يتطلب وجود منصات للحوار والتنسيق، بما يسمح بتبادل الرؤى ومناقشة التحديات والفرص المتاحة أمام الاقتصادات الأفريقية.

منتدى «العلمين - أفريقيا للأعمال» كل عامين

وأوضح وزير الخارجية أن منتدى «العلمين - أفريقيا للأعمال» سيُعقد بصورة دورية كل عامين، بالتعاون مع البنك الأفريقي، بما يساهم في استمرار الحوار حول قضايا الاقتصاد والتنمية والاستثمار في القارة الأفريقية.

وأشار إلى أن تنظيم المنتدى بشكل دوري يستهدف بناء مسار مستمر للحوار، وليس الاكتفاء بفعاليات مؤقتة، بما يعزز التواصل بين مختلف الأطراف المعنية بالتعاون الاقتصادي الأفريقي.

تدشين منصة جديدة للحوار الأفريقي

وأكد بدر عبد العاطي أن المنتدى يشهد اليوم تدشين منصة جديدة للحوار الأفريقي، تستهدف فتح مساحات أوسع للنقاش حول الملفات والقضايا التي تهم دول القارة.

وتأتي المنصة في إطار السعي إلى دعم الحوار الأفريقي وتعزيز التواصل بين الحكومات ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص ومجتمع الأعمال، بما يفتح المجال أمام طرح الرؤى ومناقشة سبل التعاون المشترك.

التعاون الاقتصادي يحتاج إلى حوار مستمر

وشدد وزير الخارجية على أن التكامل الاقتصادي بين دول القارة يحتاج إلى آليات مستدامة للحوار والتنسيق، بما يساعد على الوصول إلى رؤى مشتركة بشأن القضايا الاقتصادية والتنموية.

وتستهدف فعاليات المنتدى تعزيز النقاش حول فرص التعاون والاستثمار، إلى جانب دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الأفريقية، وفتح مجالات جديدة أمام الشراكات بين مؤسسات الأعمال في مختلف دول القارة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية منتدي العلمين الإفريقيي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

راوتر

الراوتر القديم مش خردة.. 5 استخدامات ستدهشك داخل المنزل

بريطانيا والإمارات

الإمارات تهدد بريطانيا بسبب نادي مانشستر سيتي .. ما أسباب الأزمة؟

آبي أحمد

إثيوبيا على حافة الانفجار.. أول تصريح من قائد جبهة تيجراي بعد اندلاع الحرب ضد آبي أحمد

الإسكان

الإسكان: إتاحة كراسة شروط الطرح التكميلي لوحدات R3 وR5 الثلاثاء.. والحجز 10 أكتوبر

محمد رمضان

بعد شراء أرض مديرية أمن الجيزة.. هل يطوّر محمد رمضان المسجد الملاصق؟

فلاي دبي

أوقفته عُمان عن العمل .. تفاصيل مثيرة وجديدة بشأن مساعد طيار فلاي دبي

فلاي دبي

مفاجأة صادمة.. عُمان منعت مساعد طيار فلاي دبي من القيادة بسبب مخاوف من التطرف

شوبير

أحمد شوبير يكشف عن موقف الأهلي من المشاركة في السوبر المصري

ترشيحاتنا

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الدكتور أحمد الشرقاوي

المعاهد الأزهرية: انطلاق مبادرة معًا نتعلم لدعم الطلاب وتعزيز مسارات التعلم

دار الإفتاء

فتاوى وأحكام| استأجر رجل شقة سكنية فهل يجوز له أن يؤجرها لشخص آخر؟.. كيف نظر الإسلام إلى الشعر والشعراء؟.. ما صور تكريم الإنسان في القرآن؟

نقل الكلام

ما حكم نقل الكلام دون تحقق؟.. عالم بجامعة الأزهر يحذر

بالصور

المشير أحمد إسماعيل.. الرجل الذي قاد جيش مصر في حرب أكتوبر| بروفايل

المشير أحمد إسماعيل
المشير أحمد إسماعيل
المشير أحمد إسماعيل

السادات.. ثعلب السياسة وقائد معركة العبور| فيديو وصور

الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات

الواي فاي بطيء بالليل؟.. 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت

الواي فاي بطيء بالليل؟ 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت
الواي فاي بطيء بالليل؟ 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت
الواي فاي بطيء بالليل؟ 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت

قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها

قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها
قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها
قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها

فيديو

الفريق سعد الدين الشاذلي

الفريق سعد الدين الشاذلي.. قائد التخطيط لمعركة العبور

المشير أحمد إسماعيل

المشير أحمد إسماعيل.. الرجل الذي قاد جيش مصر في حرب أكتوبر| بروفايل

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

السادات.. ثعلب السياسة وقائد معركة العبور| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد