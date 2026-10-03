المعاهد الأزهرية: انطلاق مبادرة معًا نتعلم لدعم الطلاب وتعزيز مسارات التعلم

اعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن انطلاق مبادرة "معًا نتعلم"، في إطار جهود القطاع الرامية إلى دعم العملية التعليمية، وتعزيز الاستفادة من أدوات وتقنيات التعليم عن بُعد، وتوفير مصادر تعليمية مساندة لأبنائنا الطلاب بمختلف المراحل الدراسية والإسهام في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر المصرية وغيرها.

المعاهد الأزهرية يعلن انطلاق مبادرة معًا نتعلم

وذلك برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبـتوجيهات الشيخ أيمن عبدالغني، وكيل الأزهر الشريف، وتعليمات الدكتور أحمد خليفة شرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وبمتابعة الدكتور أبو اليزيد علي سلامة، رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم، والدكتور سيد حسن، رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق.

وتأتي المبادرة في إطار حرص قطاع المعاهد الأزهرية على مواصلة تطوير آليات الدعم التعليمي، وإتاحة محتوى تعليمي يسهم في مساعدة الطلاب على فهم المقررات الدراسية ومراجعتها والتدريب عليها، بما يدعم جهود المعاهد الأزهرية وأعضاء هيئة التعليم، ويعزز التكامل بين المعهد والطالب وولي الأمر.

تستهدف مبادرة «معًا نتعلم» توفير محتوى تعليمي مساند لأبنائنا الطلاب، وإتاحة قنوات تعليمية متخصصة وفق الصفوف الدراسية، بما ييسر الوصول إلى المواد التعليمية والاستفادة منها على مدار العام الدراسي مجانا، وتأتي مجالات الدعم التي تقدمها المبادرة، كالآتي:

أولًا: الشرح والمراجعة

تقديم محتوى تعليمي مبسط ومنظم يساعد الطلاب على فهم المقررات الدراسية ومراجعة الموضوعات الأساسية بها.

ثانيًا: التدريب والتقويم

إتاحة تدريبات وأسئلة واختبارات تساعد الطلاب على ممارسة ما تم تعلمه، والتعرف إلى مستوى التحصيل والاستعداد للاختبارات.

ثالثًا: التوجيه والإرشاد التعليمي

تقديم مجموعة من التوجيهات والإرشادات التي تساعد الطلاب على تنظيم أوقاتهم، وتحسين أساليب الاستذكار، والاستفادة الفاعلة من الموارد التعليمية المتاحة.

رابعًا: الدعم والتواصل التعليمي

إتاحة مساحة تعليمية للتفاعل مع الطلاب والإجابة عن استفساراتهم وتقديم الدعم اللازم لهم في إطار أهداف المبادرة.

ويؤكد د. إسماعيل الشربيني مدير عام تطوير تطوير المناهج والتقويم التربوي ومدير المبادرة أن الهدف من إتاحة هذه الخدمات التعليمية لا يقتصر على دعم الطلاب في الاستعداد للاختبارات، وإنما يمتد إلى تعزيز مهارات التعلم الذاتي، وترسيخ ثقافة المراجعة المستمرة، وتشجيع الطلاب على الإفادة من المصادر التعليمية المتاحة.