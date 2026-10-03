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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ضربات روسية تستهدف جسرا فوق نهر دنيبر ومنشآت لوجستية في أوكرانيا

القوات الروسية
القوات الروسية
محمد على

أفادت وسائل إعلام روسية، بوقوع ضربات روسية استهدفت جسرًا فوق نهر دنيبر ومنشآت عسكرية ولوجستية في أوكرانيا، وفق ما ذكرت قوات الدفاع الروسية.

كما شملت الضربات، مدينة كييف، حيث قالت القوات الروسية أنها استهدفت الجسر الشمالي في كييف فوق نهر دنيبر والذي يُستخدم لنقل القوات والإمدادات لصالح القوات الأوكرانية.

أما في مقاطعة كييف، فجرى استهداف مركز “جوستومي حيث يتم تخزين إمدادات للقوات الأوكرانية”.

وفي البحر الأسود، فجرى استهداف سفينة شحن كانت تنقل معدات عسكرية وشحنات ذات استخدام مزدوج للقوات الأوكرانية.

أصابت ضربات روسية السبت جسرا مهما في العاصمة الأوكرانية هو جسر الشمال، بعد يومين على استهداف جسر الجنوب، على ما أعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو.

وكتب كليتشكو على تلجرام “أصيب جسر الشمال وأجهزة الطوارئ في طريقها”، وذلك بعدما أطلقت صفارات الإنذار في كييف للتحذير من هجوم بالمسيرات.

وأشار إلى تضرر سطح الطريق وكابلات الحافلات الكهربائية على الجسر الذي أُغلق أمام حركة المرور.

ومنذ بداية التدخل الروسي في أوكرانيا في فبراير 2022، تخشى كييف من استهداف جسورها الثمانية الرئيسية للمركبات والسكك الحديدية، وهي بنى تحتية أساسية للعاصمة.

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