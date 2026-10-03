منال عوض توجه المحافظات بإنجاز الرفع المساحي لطلبات تقنين أراضي الدولة

استضافت وزارة التنمية المحلية والبيئة اجتماعاً موسعاً بحضور ممثلين عن إدارة النظم للقوات المسلحة وإدارة المساحة العسكرية وأعضاء لجنة استرداد أراضي الدولة واللجنة الوزارية والهيئة المصرية العامة للمساحة وشركة (فوري ) وذلك برئاسة الدكتور سعيد حلمي عبدالخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة في مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة وبمشاركة كافة المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس وبحضور نائب محافظ أسوان والسكرتيري العموم والمساعدين ومسؤولي الأملاك والمنظومة والإيرادات ومراكز شبكات المرافق.

تقنين اراضى الدولة

ويأتي الاجتماع تنفيذاً لتوجيهات وتكليفات الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والبيئة و الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة بمتابعة ملف التقنين طبقاً للقانون رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥ ولائحته التنفيذية والخاص بتقنين وتنظيم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتسهيل والتيسير علي المواطنين المتقدمين بطلبات تقنين علي المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.

نتائج أعمال لجان الفحص والمعاينة والتسعير

وأشار تقرير تلقته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة من الدكتور مهندس سعيد حلمي عبدالخالق إلى أنه تم استعراض نتائج أعمال لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت طبقاً للقانون رقم 168 لسنة 2025 وكذا آلية العمل علي المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة طبقاً لأحدث إصدار لها وتحديثاتها في إطار تسهيل العمل لمسؤولي المنظومة علي المنصة والتيسير علي المواطنين وسرعة إنجاز البت في الطلبات طبقاً للمدد القانونية والمواعيد المقررة حيث تم استعراض متابعة موقف الطلبات المقدمة والمدد الزمنية لكل مرحلة.

كما أوضح التقرير أنه تم عرض نتائج أعمال الهيئة المصرية العامة للمساحة ومراكز شبكات المرافق للرفع المساحي بشأن طلبات التقنين المقدمة من المواطنين وذلك في التوقيتات الزمنية المحددة وهي ٧٢ ساعة من خلال تحديد ميعاد المعاينة عن طريق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.

و وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، كافة المحافظات بسرعة إنهاء أعمال المعاينة على الطبيعة خلال ١٤ يوماً من تاريخ سداد رسوم المعاينة، وكذا مراعاة البعد الإجتماعى أثناء عملية التسعير وعدم المغالاة فى الأسعار على أن يتم التقسيط على سبع سنوات بعد سداد مقدم تعاقد ١٥٪ فقط وذلك بعد العرض على مجلس الوزراء للحالات المستحقة، وكذا إنعقاد لجان البت بصفة دورية أسبوعياً لسرعة إنهاء البت فى الطلبات وعدم تأخير إجراءات التعاقد للمواطنين الجادين، و التوجيه للجان التظلمات بالمحافظات بسرعة البت فى كل التظلمات المقدمة بكل دقة وشفافية.