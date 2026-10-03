قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صـلاح ضمن ملوك صناعة الأهداف في أمم أفريقيا بالقرن الـ21
منال عوض توجه المحافظات بإنجاز الرفع المساحي لطلبات تقنين أراضي الدولة
أسعار تراخيص السيارات 2026.. تفاصيل التخفيضات الجديدة في المرور وقيمة التوفير
مـ.قتل طفل وإصابة 12 آخرين في استهداف مسيرة مركز "الميناء البري" السوداني
زلزال بقوة 4,8 درجات يضرب ولاية فيكتوريا الأسترالية
تحرك جديد من زيزو ضد الزمالك.. ماذا يفعل اللاعب لحسم أزمة مستحقاته؟
كارثة صحية.. أطباء يحذرون من عادة شائعة بعد الاستيقاظ مباشرة
ضربات روسية تستهدف جسرا فوق نهر دنيبر ومنشآت لوجستية في أوكرانيا
الإمارات: التحقيقات تكشف شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عملية إرهابية
7 أمور تخلصك من الوسواس القهري في الوضوء والصلاة.. كم تعرف منها؟
سعر الدولار اليوم السبت 3 أكتوبر 2026 .. آخر تحديث في البنوك
الفريق سعد الدين الشاذلي.. قائد التخطيط لمعركة العبور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منال عوض توجه المحافظات بإنجاز الرفع المساحي لطلبات تقنين أراضي الدولة

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ايمان البكش

استضافت وزارة التنمية المحلية والبيئة اجتماعاً موسعاً بحضور ممثلين عن إدارة النظم للقوات المسلحة وإدارة المساحة العسكرية وأعضاء لجنة استرداد أراضي الدولة واللجنة الوزارية والهيئة المصرية العامة للمساحة وشركة (فوري ) وذلك برئاسة الدكتور سعيد حلمي عبدالخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة في مركز  سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة وبمشاركة كافة المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس وبحضور نائب محافظ أسوان والسكرتيري العموم والمساعدين ومسؤولي الأملاك والمنظومة والإيرادات ومراكز شبكات المرافق.

تقنين اراضى الدولة

ويأتي الاجتماع تنفيذاً لتوجيهات وتكليفات الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والبيئة و الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة بمتابعة ملف التقنين طبقاً للقانون رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥ ولائحته التنفيذية والخاص بتقنين وتنظيم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتسهيل والتيسير علي المواطنين المتقدمين بطلبات تقنين علي المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.

نتائج أعمال لجان الفحص والمعاينة والتسعير

وأشار تقرير تلقته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة من الدكتور مهندس سعيد حلمي عبدالخالق إلى أنه تم استعراض نتائج أعمال لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت طبقاً للقانون رقم 168 لسنة 2025 وكذا آلية العمل علي المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة طبقاً لأحدث إصدار لها وتحديثاتها في إطار تسهيل العمل لمسؤولي المنظومة علي المنصة والتيسير علي المواطنين وسرعة إنجاز البت في الطلبات طبقاً للمدد القانونية والمواعيد المقررة حيث تم استعراض متابعة موقف الطلبات المقدمة والمدد الزمنية لكل مرحلة.
كما أوضح التقرير أنه تم عرض نتائج أعمال الهيئة المصرية العامة للمساحة ومراكز شبكات المرافق للرفع المساحي بشأن طلبات التقنين المقدمة من المواطنين وذلك في التوقيتات الزمنية المحددة وهي ٧٢ ساعة من خلال تحديد ميعاد المعاينة عن طريق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.

و وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة،  كافة المحافظات بسرعة إنهاء أعمال المعاينة على الطبيعة خلال ١٤ يوماً من تاريخ سداد رسوم المعاينة، وكذا مراعاة البعد الإجتماعى أثناء عملية التسعير وعدم المغالاة فى الأسعار على أن يتم التقسيط على سبع سنوات بعد سداد مقدم تعاقد ١٥٪ فقط وذلك بعد العرض على مجلس الوزراء للحالات المستحقة، وكذا إنعقاد لجان البت بصفة دورية أسبوعياً لسرعة إنهاء البت فى الطلبات وعدم تأخير إجراءات التعاقد للمواطنين الجادين، و التوجيه للجان التظلمات بالمحافظات بسرعة البت فى كل التظلمات المقدمة بكل دقة وشفافية.

التنمية المحلية التنمية المحلية والبيئة المنصة الوطنية لتقنين تقنين أراضي الدولة منال عوض المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

راوتر

الراوتر القديم مش خردة.. 5 استخدامات ستدهشك داخل المنزل

بريطانيا والإمارات

الإمارات تهدد بريطانيا بسبب نادي مانشستر سيتي .. ما أسباب الأزمة؟

آبي أحمد

إثيوبيا على حافة الانفجار.. أول تصريح من قائد جبهة تيجراي بعد اندلاع الحرب ضد آبي أحمد

محمد رمضان

بعد شراء أرض مديرية أمن الجيزة.. هل يطوّر محمد رمضان المسجد الملاصق؟

فلاي دبي

أوقفته عُمان عن العمل .. تفاصيل مثيرة وجديدة بشأن مساعد طيار فلاي دبي

فلاي دبي

مفاجأة صادمة.. عُمان منعت مساعد طيار فلاي دبي من القيادة بسبب مخاوف من التطرف

شوبير

أحمد شوبير يكشف عن موقف الأهلي من المشاركة في السوبر المصري

الزمالك

أحمد سليمان يكشف المرشح لمنصب المدير الرياضي للزمالك

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| أضرار شرب الماء للرضع .. نظام غذائي بسيط يخفف أعراض القولون العصبي

المغص الكلوي

المغص الكلوي| ألم مفاجئ لا يحتمل.. وهذه أبرز الأعراض والأسباب وطرق العلاج

قشر الموز

بلاش ترميه.. فوائد غير متوقعة لقشر الموز

بالصور

المشير أحمد إسماعيل.. الرجل الذي قاد جيش مصر في حرب أكتوبر| بروفايل

المشير أحمد إسماعيل
المشير أحمد إسماعيل
المشير أحمد إسماعيل

السادات.. ثعلب السياسة وقائد معركة العبور| فيديو وصور

الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات

الواي فاي بطيء بالليل؟.. 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت

الواي فاي بطيء بالليل؟ 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت
الواي فاي بطيء بالليل؟ 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت
الواي فاي بطيء بالليل؟ 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت

قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها

قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها
قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها
قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها

فيديو

الفريق سعد الدين الشاذلي

الفريق سعد الدين الشاذلي.. قائد التخطيط لمعركة العبور

المشير أحمد إسماعيل

المشير أحمد إسماعيل.. الرجل الذي قاد جيش مصر في حرب أكتوبر| بروفايل

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

السادات.. ثعلب السياسة وقائد معركة العبور| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد