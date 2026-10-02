أحمد شوبير يكشف عن موقف الأهلي من المشاركة في السوبر المصري

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات أزمة حصول النادي الأهلي على مكافأة التتويج بلقب السوبر المصري الأخير، مؤكدًا أن النادي لم يحصل على مستحقاته المالية حتى الآن.

موقف الأهلي من المشاركة في السوبر المصري

وقال أحمد شوبير، خلال تصريحات تليفزيونية: «النادي الأهلي لم يحصل على مكافأة التتويج بالسوبر المصري الأخير حتى الآن، وبيقولوا هنشارك إزاي في النسخة الجديدة وإحنا لسه ماخدناش فلوسنا؟».

وأوضح شوبير أن اتحاد الكرة أجرى حسابات تتعلق بالمبالغ المستحقة للأهلي، في ظل الاستعانة بطواقم تحكيم أجنبية خلال بعض مباريات الفريق في الموسم الماضي.

وأضاف: «اتحاد الكرة قال السنة اللي فاتت جبتلك طاقمين أجانب في مباراتي الزمالك وبيراميدز، وكل طاقم بياخد 50 ألف دولار، يعني 100 ألف دولار، ده غير إن فيه طاقم تحكيم للديربي القادم بـ50 ألف دولار».

وتابع الإعلامي: «يبقى يتبقى 200 ألف دولار، والأهلي قال معنديش مانع تخصم اللي عليك وتديني حقوقي، لكن الأمر اتأخر جدًا، ولسه الحوار شغال».

وأشار شوبير إلى أن المفاوضات بين الأهلي واتحاد الكرة بشأن تسوية المستحقات المالية لم تُحسم بشكل نهائي حتى الآن، في الوقت الذي يترقب فيه النادي موقف مكافأة التتويج قبل المشاركة في النسخة الجديدة من بطولة السوبر المصري.

