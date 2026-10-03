انقلاب توك توك على ضفاف بحيرة قارون بالفيوم وإصابة 3 أشخاص ونقلهم للمستشفى

شهدت بحيرة قارون بمحافظة الفيوم حادث انقلاب توك توك أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم.



بلاغ لشرطة النجدة وتحرك الأمن

وعقب وقوع الحادث بادر عدد من الأهالي بإبلاغ شرطة النجدة بالواقعة حيث ورد بلاغ يفيد بانقلاب توك توك وإصابة عدد من الأشخاص بمنطقة القوات المسلحة على ضفاف بحيرة قارون وعلى الفور تحركت قوة أمنية من مركز شرطة سنهور إلى موقع الحادث للوقوف على تفاصيل الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.



نقل المصابين إلى مستشفى سنورس

وعقب وصول القوة الأمنية إلى موقع الحادث جرى التعامل مع الواقعة وابلاغ مرفق الاسعاف ونقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى سنورس لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وإجراء الفحوصات وتقديم الإسعافات المطلوبة لهم وتواصل الجهات المختصة متابعة الواقعة واستكمال الإجراءات اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث.



الإجراءات القانونية

وتواصل القوة الأمنية إجراءاتها عقب تلقي البلاغ من شرطة النجدة حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.