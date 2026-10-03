بتصميم رياضي فاخر.. ماذا تقدم أستون مارتن DBX GT؟

تعود بدايات أستون مارتن إلى عام 1913، عندما تأسست في بريطانيا على يد ليونيل مارتن وروبرت بامفورد، قبل أن تبدأ في بناء هويتها تدريجيًا حول السيارات الرياضية والأداء العالي.

وفي عام 1915 ظهر أول نموذج حمل اسم أستون مارتن، لتواصل العلامة تطورها عبر العقود وتدخل في مراحل متعددة من تاريخ صناعة السيارات البريطانية.

أستون مارتن DBX GT

وأصبحت العلامة واحدة من أفخم الطرازات البريطانية، مع تقديمها للكثير من الإصدارات، وصولًا إلى توسعها في قطاع السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من خلال طراز DBX الذي ظهر للمرة الأولى في عام 2019.

محرك أستون مارتن DBX GT

تعتمد أستون مارتن DBX GT على محرك بنزين V8 مزدوج التيربو بسعة 4.0 لتر، ويولد قوة تبلغ 707 أحصنة مع عزم دوران أقصى يصل إلى 900 نيوتن متر.

أستون مارتن DBX GT

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 9 سرعات، فيما تعتمد السيارة على نظام دفع كلي AWD لتوزيع القوة على العجلات، وتستطيع السيارة الوصول من السكون إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال 3.3 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 310 كم في الساعة.

تصميم أستون مارتن DBX GT

تأتي السيارة بخيارات للعجلات تشمل جنوط فورجد بقياس 22 بوصة أو 23 بوصة، إلى جانب سقف زجاجي، ويبلغ طول أستون مارتن DBX GT نحو 5,039 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,998 مم وارتفاعها إلى 1,680 مم، فيما تبلغ قاعدة العجلات 3,060 مم، أما سعة صندوق الأمتعة فتصل إلى 638 لترًا.

أستون مارتن DBX GT

تجهيزات أستون مارتن DBX GT

تحصل المقاعد الأمامية على مجموعة من التجهيزات المخصصة للراحة، بإمكانية التعديل الكهربائي والذاكرة والتدفئة، كما يأتي المقود بكسوة جلدية مع وظائف متعددة وإمكانية التدفئة، وتضم السيارة أيضًا شاشة للمعلومات والترفيه بقياس 10.25 بوصة، مع دعم أندرويد أوتو وآبل كاربلاي بصورة لاسلكية، كما تحصل السيارة على نظام صوتي مكون من 14 سماعة، وشاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة.