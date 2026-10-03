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توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت فى القاهرة والمحافظات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت فى القاهرة والمحافظات

حالة الطقس
حالة الطقس
حسام الفقي

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة فى القاهرة والمحافظات عن اليوم السبت 3 أكتوبر 2026، ومن المتوقع أن نشهد طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، وحارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون الطقس معتدلًا ليلًا على أغلب الأنحاء .

الظواهر الجوية
حذرت خرائط الطقس غدا من تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق، وفرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على بعض المناطق، إلى جانب نشاط الرياح على فترات متقطعة خاصة علي المناطق المكشوفة.

فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً: (بنسبة حدوث 30% تقريباً) على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ومناطق من الصحراء الغربية ووسط الصعيد قد تغزر أحياناً (بنسبة 20% تقريباً) على بعض المناطق على فترات متقطعة.

​نشاط رياح: تتراوح سرعتها من (30 إلى 40 كم/س) على أغلب الأنحاء تعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم السبت 3 أكتوبر
​القاهرة الكبرى: العظمى 31 - الصغرى 20

​السواحل الشمالية الغربية: العظمى 26 - الصغرى 20

​شمال الصعيد: العظمى 32 - الصغرى 19

​الوجه البحري: العظمى 30 - الصغرى 19

​السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 31 - الصغرى 21

​جنوب الصعيد: العظمى 37 - الصغرى 24

درجات الحرارة اليوم السبت هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس درجات الحرارة حالة الطقس الطقس

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