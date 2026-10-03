قبل ما تشتري عربية مستعملة.. 7 علامات تكشف إنها كانت غارقة

شراء سيارة مستعملة يحتاج إلى فحص دقيق، لأن شكل العربية من الخارج ولمعانها لا يكفيان للتأكد من حالتها الحقيقية. ومن أخطر المشكلات التي قد تكون مخفية تعرض السيارة للغرق أو دخول كميات كبيرة من المياه إليها، خاصة أن آثار المياه قد تظهر على الكهرباء والأنظمة الإلكترونية بعد فترة من الشراء.

7 علامات خطيرة تكشف إنها كانت غارقة

وتحذر الجهات المتخصصة في فحص السيارات من أن بعض السيارات المتضررة من المياه يمكن إصلاحها وإعادة بيعها، بينما لا تظهر كل آثار الضرر خلال الفحص الأول. لذلك، هناك علامات تستحق الانتباه إليها قبل دفع ثمن السيارة.

علامات تكشف أن العربية كانت غارقة

1- رائحة رطوبة أو عفن داخل السيارة

افتح أبواب السيارة واجلس بداخلها لعدة دقائق، وانتبه إلى وجود رائحة رطوبة أو عفن غير معتادة. فقد تبقى الرائحة داخل الموكيت والمقاعد بعد تعرض السيارة للمياه.

كما أن وجود رائحة معطر قوية جدًا قد يكون محاولة لإخفاء رائحة الرطوبة، لذلك لا تعتمد على الرائحة وحدها، وإنما افحص باقي أجزاء السيارة.

2- موكيت جديد بشكل غير منطقي

افحص أرضية السيارة والموكيت، خصوصًا أسفل المقاعد وفي الأماكن التي يصعب الوصول إليها.

وجود موكيت جديد تمامًا في سيارة قديمة لا يعني بالضرورة وجود مشكلة، لكنه يصبح علامة تستحق الفحص إذا صاحبه اختلاف واضح في حالة المقصورة أو وجود آثار رطوبة أو طين.

وتشير التقارير إلى أن تغيير الموكيت قد يحدث بعد تعرض السيارة للمياه، لأن تجفيف المقصورة جيدًا قد يتطلب فك المقاعد والموكيت.

3- صدأ في أماكن غير متوقعة

افحص المسامير المعدنية أسفل التابلوه، وقواعد المقاعد، والأجزاء المعدنية الموجودة في الأماكن المخفية.

قبل شراء سيارة مستعملة.. 7 علامات خطيرة تكشف إنها كانت غارقة

وجود صدأ غير معتاد بالنسبة إلى عمر السيارة قد يكون من علامات تعرضها للمياه، خصوصًا إذا ظهر في أماكن لا تتعرض عادة للرطوبة.

المشكلة أن المياه قد تصل إلى أجزاء كهربائية ومعدنية مخفية، ويستمر تأثيرها مع الوقت بسبب التآكل.

4- طين أو رواسب داخل الشنطة وتحت الكبوت

لا تكتفِ بفحص جسم السيارة من الخارج. افتح الشنطة وارفع أرضيتها، وافحص الفواصل والزوايا والأماكن التي يصعب تنظيفها.

وجود طين أو رواسب أو أتربة متكتلة في أماكن مخفية قد يكون علامة على وصول مياه ملوثة إلى السيارة.

وينصح الخبراء أيضًا بفحص المناطق الموجودة أسفل الكبوت وحول الأجزاء التي يصعب تنظيفها، لأن آثار الطين والرواسب قد تبقى هناك بعد محاولة تنظيف السيارة.

5- آثار مياه داخل المصابيح

قبل شراء سيارة مستعملة.. 7 علامات خطيرة تكشف إنها كانت غارقة

افحص الفوانيس والمصابيح الأمامية والخلفية جيدًا.

وجود خط واضح للمياه أو ترسبات داخل المصباح قد يشير إلى تعرضه للمياه، خصوصًا إذا ظهرت العلامة مع مؤشرات أخرى في السيارة.

وتعد آثار المياه داخل المصابيح من العلامات التي توصي مصادر فحص السيارات بالانتباه إليها عند شراء سيارة مستعملة.

6- أعطال كهرباء تظهر وتختفي

انتبه إلى عمل الزجاج الكهربائي، والإضاءة، والتكييف، والشاشة، وأزرار التحكم، وأي أنظمة إلكترونية أخرى.

إذا كانت بعض الوظائف تعمل أحيانًا وتتوقف أحيانًا دون سبب واضح، فلا تتعامل مع الأمر باعتباره عطلًا بسيطًا قبل فحص السيارة.

المياه قد تسبب تآكلًا في الأسلاك والوصلات والمكونات الإلكترونية، وقد لا تظهر المشكلة فورًا، بل يمكن أن تظهر بعد مرور فترة من تعرض السيارة للمياه.

7- زيت المحرك لونه أو قوامه غير طبيعي

افحص زيت المحرك قبل الشراء، وخصوصًا إذا كان هناك سبب يدعو للشك في تعرض السيارة للمياه.

اختلاط الماء بالزيت قد يؤدي إلى تغير مظهره وقوامه، وقد يبدو بشكل غير طبيعي يشبه خليطًا فاتح اللون.

لكن هذه العلامة وحدها لا تثبت أن السيارة كانت غارقة، لذلك يجب ربطها بنتائج الفحص الكامل للسيارة.

لا تشتري العربية قبل الفحص

وجود علامة واحدة لا يعني بشكل قاطع أن السيارة تعرضت للغرق، فقد يكون لبعض العلامات أسباب أخرى. لكن اجتماع عدة علامات معًا يستدعي التوقف وعدم الاستعجال في الشراء.

والأهم هو إجراء فحص شامل لدى ميكانيكي موثوق، مع فحص الأنظمة الكهربائية والإلكترونية وأجزاء السيارة السفلية، ومراجعة تاريخ السيارة والمستندات المتاحة قبل إتمام الصفقة.

وتحذر الجهات المتخصصة من أن أضرار المياه قد تظهر بعد فترة طويلة، خصوصًا بسبب تآكل المكونات الكهربائية، لذلك فإن السيارة التي تبدو سليمة أثناء التجربة الأولى ليست بالضرورة خالية من آثار الغرق.