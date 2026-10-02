قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سمير فرج يكشف عن تفاصيل خطط عبور قناة السويس قبل حرب أكتوبر
أحمد زايد: تماسك المصريين في الأزمات يعكس قوة الهوية الوطنية
الإسكان: إتاحة كراسة شروط الطرح التكميلي لوحدات R3 وR5 الثلاثاء.. والحجز 10 أكتوبر
«خاين» تجمع شيرين ووليد سعد من جديد.. ومحطات ناجحة في مسيرة التعاون
القوات المسلحة اليمنية: سقوط 1500 قتيل وجريح من ميليشيا الحوثي خلال 24 ساعة
علامات الاستفهام أكتر من التعجب| تعليق ناري من عمرو أديب على أزمة فلاي دبي
أحمد زايد: الهوية المصرية تتمتع بالتماسك والاستقرار رغم التحديات
سيدات الأهلي يهزم إنبي بـ 7 - 1 في الدوري
برلماني: وعي المصريين خط الدفاع الأول في مواجهة محاولات استهداف الدولة
إسبانيا.. «سانشيز» يدرس الدعوة لانتخابات مبكرة بعد هزيمة حكومته في تصويت بشأن الإسكان
مفاجأة.. شريكة إيلون ماسك وأم 4 من أبنائه: أنهى علاقتنا دون سابق إنذار
قرار ترامب كأن لم يكن.. القضاء الأمريكي يعيد كبير المدعين العامين في سياتل إلى منصبه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لميس الحديدي: مد مهلة الضرائب العقارية حتى نهاية العام.. ووزير المالية يستجيب لشكاوى المواطنين

لميس الحديدي
لميس الحديدي
محمد البدوي

أعلنت الإعلامية لميس الحديدي أن وزير المالية أحمد كوجك استجاب للمطالب المتعلقة بتمديد المهلة الخاصة بإجراءات الضرائب العقارية، لتستمر حتى نهاية العام، بعد تلقي شكاوى من المواطنين بشأن صعوبة التعامل مع التطبيق الإلكتروني ووجود بعض التعقيدات في استخدامه.

تطبيق الإجراءات إلكترونيًا

وقالت الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، إنها كانت من بين المطالبين بمد المهلة، إلى جانب عدد من المواطنين والخبراء وشخصيات أخرى، بسبب الملاحظات التي ظهرت خلال تطبيق الإجراءات إلكترونيًا.

وأوضحت أن وزارة المالية استجابت لهذه المطالب، وتم بالفعل تمديد المهلة حتى نهاية العام، مشيرة إلى أن الخطوة تأتي في إطار التعامل مع الصعوبات التي واجهها بعض المواطنين أثناء استخدام المنظومة الإلكترونية.

1.5 مليون مواطن أنشأوا حسابات عبر التطبيق

وأشارت الحديدي إلى أن بيان وزارة المالية تضمن تعهدًا بمواصلة تطوير تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالضرائب العقارية، والعمل على تبسيطه وتسهيل استخدامه، بما يضمن تقديم خدمة أكثر سهولة للمواطنين.

 وقالت إن حجم الإقبال على المنظومة الإلكترونية، موضحة أن نحو مليون ونصف مواطن أنشأوا حسابات عبر التطبيق، فيما تم تقديم نحو مليون و200 ألف إقرار ضريبي من خلاله.

وأكدت أن تطوير التطبيق وتبسيط خطواته يمثلان أهمية كبيرة في ظل الاعتماد المتزايد على الخدمات الرقمية، خاصة مع اتساع قاعدة المواطنين المستخدمين للمنظومة.

لميس الحديدي تشيد بلغة «شركائنا»

وأشادت باستخدام وزارة المالية تعبير «شركائنا» في الإشارة إلى المواطنين والممولين، معتبرة أن هذه اللغة تعكس مفهومًا مهمًا في العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وقالت إن المواطن والممول شريكان في خدمة الوطن، كما أن الموظف العام يعمل لخدمة المواطن، مؤكدة أن الجميع في النهاية شركاء في المسؤولية تجاه الدولة والمجتمع.

«وصول صوت المواطن للمسؤول» رسالة مهمة

وأكدت لميس الحديدي أن استجابة المسئولين لشكاوى المواطنين تحمل أهمية خاصة، لأنها تمنح المواطن شعورًا بأن صوته وصل بالفعل إلى الجهة المعنية وتم التعامل معه.

وأضافت أن إحساس المواطن أن شكواه وصلت إلى المسؤول وأن هناك استجابة لها يمثل شعورًا إيجابيًا ومهمًا، مشددة على أهمية استمرار قنوات التواصل بين المواطنين والمسؤولين والاستماع إلى الملاحظات التي تظهر أثناء تطبيق الإجراءات الجديدة.

لميس الحديدي المالية وزير المالية أحمد كوجك الضرائب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير الساعة

تغيير الساعة وبدء التوقيت الشتوي يوم جمعة.. رجع ساعتك إلى 11:00 بدلا من 12:00

سعر الذهب

2000 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

حسام حسن

قرار جديد من حسام حسن تجاه 4 لاعبين في منتخب مصر

الطماطم

نائب رئيس شعبة الخضروات يكشف حقيقة وصول سعر الطماطم إلى 45 أو 50 جنيهًا

موعد التوقيت الشتوي

موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتغيير الساعة

 الكابتن سميت ماتشهار

لم يكن بوسعي ترك الأخرين يموتون .. أول تصريحات من قائد طائرة فلاي دبي

إنستاباي

حدود التحويل من إنستاباي 2026

التوقيت الشتوي

التوقيت الشتوي 2026.. موعد تغيير الساعة وعقوبات مخالفة مواعيد غلق المحال

ترشيحاتنا

القرآن الكريم

ما صور تكريم الإنسان في القرآن؟.. أستاذ بالأزهر يوضح

الدكتور سلامة داود

كيف نظر الإسلام إلى الشعر والشعراء؟.. سلامة داود يوضح

أحكام الطلاق

حملة وعي الأزهرية توضح الخلط بين الطلاق والإيلاء والعدة

بالصور

راحة وأناقة.. هيدي كرم تتألق بإطلالة كاجوال وسط الطبيعة|صور

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

النوم 9 ساعات يوميا قد يرتبط بارتفاع خطر الوفاة.. دراسة تكشف المدة الأقل خطورة

النوم 9 ساعات يوميًا قد يرتبط بارتفاع خطر الوفاة
النوم 9 ساعات يوميًا قد يرتبط بارتفاع خطر الوفاة
النوم 9 ساعات يوميًا قد يرتبط بارتفاع خطر الوفاة

حالة نادرة لطفلة عمرها عام ونصف.. استخراج جنين مشوه من معدتها

تفاصيل اكتشاف جنين داخل معدة طفلة بالمنوفية
تفاصيل اكتشاف جنين داخل معدة طفلة بالمنوفية
تفاصيل اكتشاف جنين داخل معدة طفلة بالمنوفية

الجري البطيء لمدة 10 دقائق يعزز السعادة ويحسن التركيز.. دراسة تكشف الفوائد

تأثير الجري البطيء على الدماغ
تأثير الجري البطيء على الدماغ
تأثير الجري البطيء على الدماغ

فيديو

معكم منى الشاذلي

الشاي والسكر في حسابات حرب أكتوبر.. كيف أدارت مصر مواردها قبل المعركة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد