لميس الحديدي: مد مهلة الضرائب العقارية حتى نهاية العام.. ووزير المالية يستجيب لشكاوى المواطنين

أعلنت الإعلامية لميس الحديدي أن وزير المالية أحمد كوجك استجاب للمطالب المتعلقة بتمديد المهلة الخاصة بإجراءات الضرائب العقارية، لتستمر حتى نهاية العام، بعد تلقي شكاوى من المواطنين بشأن صعوبة التعامل مع التطبيق الإلكتروني ووجود بعض التعقيدات في استخدامه.

تطبيق الإجراءات إلكترونيًا

وقالت الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، إنها كانت من بين المطالبين بمد المهلة، إلى جانب عدد من المواطنين والخبراء وشخصيات أخرى، بسبب الملاحظات التي ظهرت خلال تطبيق الإجراءات إلكترونيًا.

وأوضحت أن وزارة المالية استجابت لهذه المطالب، وتم بالفعل تمديد المهلة حتى نهاية العام، مشيرة إلى أن الخطوة تأتي في إطار التعامل مع الصعوبات التي واجهها بعض المواطنين أثناء استخدام المنظومة الإلكترونية.

1.5 مليون مواطن أنشأوا حسابات عبر التطبيق

وأشارت الحديدي إلى أن بيان وزارة المالية تضمن تعهدًا بمواصلة تطوير تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالضرائب العقارية، والعمل على تبسيطه وتسهيل استخدامه، بما يضمن تقديم خدمة أكثر سهولة للمواطنين.

وقالت إن حجم الإقبال على المنظومة الإلكترونية، موضحة أن نحو مليون ونصف مواطن أنشأوا حسابات عبر التطبيق، فيما تم تقديم نحو مليون و200 ألف إقرار ضريبي من خلاله.

وأكدت أن تطوير التطبيق وتبسيط خطواته يمثلان أهمية كبيرة في ظل الاعتماد المتزايد على الخدمات الرقمية، خاصة مع اتساع قاعدة المواطنين المستخدمين للمنظومة.

لميس الحديدي تشيد بلغة «شركائنا»

وأشادت باستخدام وزارة المالية تعبير «شركائنا» في الإشارة إلى المواطنين والممولين، معتبرة أن هذه اللغة تعكس مفهومًا مهمًا في العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وقالت إن المواطن والممول شريكان في خدمة الوطن، كما أن الموظف العام يعمل لخدمة المواطن، مؤكدة أن الجميع في النهاية شركاء في المسؤولية تجاه الدولة والمجتمع.

«وصول صوت المواطن للمسؤول» رسالة مهمة

وأكدت لميس الحديدي أن استجابة المسئولين لشكاوى المواطنين تحمل أهمية خاصة، لأنها تمنح المواطن شعورًا بأن صوته وصل بالفعل إلى الجهة المعنية وتم التعامل معه.

وأضافت أن إحساس المواطن أن شكواه وصلت إلى المسؤول وأن هناك استجابة لها يمثل شعورًا إيجابيًا ومهمًا، مشددة على أهمية استمرار قنوات التواصل بين المواطنين والمسؤولين والاستماع إلى الملاحظات التي تظهر أثناء تطبيق الإجراءات الجديدة.