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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوط أول سلبي بين فرنسا وإيطاليا بدوري الأمم الأوروبية

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة منتخبي فرنسا وإيطاليا بالتعادل السلبي بين المنتخبين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى لدوري الأمم الأوروبية.

تشكيل منتخب فرنسا

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لمنتخب فرنسا التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره منتخب إيطاليا ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى لدوري الأمم الأوروبية.

وتواجد كل من مايكل أوليسي وديزيري دوي في الهجوم رفقة عثمان ديمبيلي.

وجاء تشكيل فرنسا كالتالي:

حراسة المرمى: مايك مانيان.

الدفاع: بيير كالولو - دايوت أوباميكانو - جيرمي جاكيه - أدريان تروفيرت.

الوسط: أدريان رابيوت - لوكاس دا كونها - ريان شرقي.

الهجوم: ديزيري دوي - عثمان ديمبيلي - مايكل أوليسي.

تشكيل إيطاليا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب إيطاليا التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره الفرنسي، في المباراة التي تجمع المنتخبين على ملعب فرنسا في العاصمة باريس، ضمن منافسات الجولة الثالثة بمنافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية، وسط ترقب كبير للمواجهة القوية بين اثنين من أبرز منتخبات القارة الأوروبية.

ويعتمد منتخب إيطاليا على جيانلويجي دوناروما لحراسة المرمى، بينما يقود خط الدفاع كل من كايودي، جورجيو سكالفيني، أليساندرو باستوني، وريكاردي كالافيوري.

وفي خط الوسط، يبدأ منتخب إيطاليا المباراة بالثلاثي ساندرو تونالي، نيكولو فاجيولي، ودافيدي فراتيسي، بينما يقود خط الهجوم مويس كين إلى جانب فرانشيسكو بييرو إسبوزيتو وسيباستيانو إسبوزيتو.

وجاء تشكيل منتخب إيطاليا لمواجهة فرنسا كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: كايودي، جورجيو سكالفيني، أليساندرو باستوني، ريكاردي كالافيوري.

خط الوسط: ساندرو تونالي، نيكولو فاجيولي، دافيدي فراتيسي.

خط الهجوم: مويس كين، فرانشيسكو بييرو إسبوزيتو، سيباستيانو إسبوزيتو.

يدخل المنتخب الفرنسي اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما حصد 6 نقاط من انتصارين متتاليين على تركيا وبلجيكا، ويسعى لمواصلة سلسلة انتصاراته والاقتراب خطوة جديدة من حسم صدارة المجموعة.

إيطاليا تتمسك بفرصة الفوز الثاني

في المقابل، يخوض المنتخب الإيطالي المواجهة بحثًا عن انتصاره الثاني في البطولة، بعدما نجح في تجاوز تركيا خلال الجولة الماضية، ويأمل في الخروج بنتيجة إيجابية أمام أحد أبرز منتخبات القارة الأوروبية.

زيدان يظهر للمرة الأولى في ملعب فرنسا

وتحمل المباراة أهمية خاصة للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، إذ تشهد ظهوره الأول على ملعب فرنسا مع منتخب بلاده، بعدما تولى قيادة «الديوك» قبل انطلاق منافسات دوري الأمم الأوروبية.

إيطاليا فرنسا دوري الأمم الأوروبية بطولة دوري الأمم الأوروبية

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