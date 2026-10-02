4 مواسير ومساحة رملية.. الري تكشف تفاصيل المعدية الآمنة لأطفال البحيرة لحين الانتهاء من الكوبري

كشف الدكتور خالد وصيف، المتحدث باسم وزارة الري، تفاصيل إنشاء المعدية المؤقتة التي جرى تنفيذها لتوفير ممر آمن للأطفال والأهالي في إحدى قرى البحيرة، بدلًا من البدالة التي كانوا يستخدمونها لعبور المصرف.

المياه الموجودة في المنطقة

وأوضح الدكتور خالد وصيف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» المذاع عبر قناة النهار، أن المياه الموجودة في المنطقة هي مياه مصرف، ولا يمكن إيقاف تدفقها، ولذلك لجأت الوزارة إلى تنفيذ حل مؤقت يسمح للمواطنين بالعبور من جانب المصرف إلى الجانب الآخر بشكل أكثر أمانًا.

وأشار إلى أن أعمال تنفيذ المعدية تضمنت وضع 4 مواسير بشكل عرضي، إلى جانب تجهيز مساحة رملية تتيح للمواطنين المرور عليها والوصول إلى الجانب الآخر، مؤكدًا أن هذا الحل جاء كبديل آمن للبدالة التي كان الأطفال والأهالي يستخدمونها.

وأكد متحدث وزارة الري أن المعدية الجديدة أكثر أمانًا من البدالة السابقة، التي أثارت مخاوف بسبب طريقة استخدامها من جانب الأطفال، مشيرًا إلى أن الصورة التي وثقت عبور الأطفال للبدالة لفتت الانتباه إلى خطورة الوضع، وهو ما دفع الوزارة إلى الإسراع في توفير بديل أكثر أمانًا.

الفترة اللازمة للانتهاء من أعمال إنشاء وصب الكوبري

وأضاف أن المعدية المؤقتة ستظل قائمة لمدة 4 أسابيع، وهي الفترة اللازمة للانتهاء من أعمال إنشاء وصب الكوبري الخرساني الجديد، موضحًا أن الوزارة تعمل بالتوازي على تنفيذ المشروع حتى لا يستمر الحل المؤقت لفترة أطول من اللازم.

ولفت الدكتور خالد وصيف إلى أنه جرى تنفيذ تحويلة مرورية؛ للمساعدة في تسريع أعمال إنشاء الكوبري، مؤكدًا أن الهدف هو الانتهاء منه خلال المدة المحددة التي تبلغ 4 أسابيع.

تنفيذ الأعمال بسرعة

وكشف أن وزارة الري استعانت بشركات كبيرة قادرة على تنفيذ الأعمال بسرعة، وتم إسناد الأعمال إليها بالأمر المباشر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الري بضرورة التعامل العاجل مع المشكلة وإنهاء أعمال الكوبري في أسرع وقت ممكن.

وشدد متحدث وزارة الري على أن التحرك لم يقتصر على معالجة الوضع القائم، وإنما يستهدف توفير حل آمن وفوري للمواطنين بالتزامن مع تنفيذ الحل الدائم المتمثل في الكوبري الخرساني الجديد.