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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قنا : إزالة 62 تعديا على أراضي زراعية وأملاك الري ومتغيرات مكانية

إزالة تعديات بقنا
إزالة تعديات بقنا
يوسف رجب

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا جهودها الميدانية المكثفة لمواجهة كافة صور التعديات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، في إطار أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتعديات على الشوارع العامة، بهدف استعادة حقوق الدولة وفرض سيادة القانون.

وقال أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، إن الحملة الميدانية الأخير تمكنت من إزالة 62 حالة تعدٍّ بمناطق متفرقة، مؤكداً استمرار المتابعة الرقابية والتعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفات جديدة أولاً بأول.

وأوضح أنور، بأن نتائج الحملة أسفرت عن تنفيذ إزالة 16 حالة تعدٍّ على أراضٍ زراعية تابعة لأملاك خاصة بمساحة إجمالية بلغت 2245 متراً مربعاً بنطاق قريتي أبنود ودندرة، في خطوة تستهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل.

أراضي هيئة الري 

وأشار رئيس الوحدة  المحلية لمركز  ومدينة  قنا، إلى أن الحملة نجحت أيضاً في إزالة 20 حالة تعدٍّ استهدفت الأراضي الخاضعة لولاية هيئة الري بمساحة 727 متراً مربعاً، وذلك لضمان انتظام المجاري المائية وحمايتها من التعديات.

واختتمت الحملة أعمالها بفك وإزالة 26 حالة تعدٍّ على حرم الشارع العام بقرية دندرة على مساحة 104 أمتار، حيث جرت الحملة بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية، وبحضور طلعت عبد الشافي وفراج الوحش، نائبي رئيس المركز، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية المعنية.

قنا أملاك الدولة إزالة التعديات أراضي زراعية أراضي هيئة الري أخبار قنا

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