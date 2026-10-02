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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يشارك في تدشين مجلس الأعمال المصري– الجنوب أفريقي

وزير الخارجية
وزير الخارجية
فرناس حفظي

شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الجمعة الثاني من أكتوبر، في مراسم تدشين مجلس الأعمال المصري–الجنوب أفريقي، وذلك خلال فعالية الاستثمار في قطاع السيارات في أفريقيا التي تنظمها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكزم بنك" وجنوب أفريقيا. 

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أكد  أن تدشين المجلس يأتي في توقيت يشهد زخماً متزايداً في العلاقات المصرية–الجنوب أفريقية وتواصلاً سياسياً مكثفاً بين البلدين، مشيراً إلى أهمية ترجمة هذا الزخم إلى تعاون اقتصادي واستثماري أوسع، مشدداً على أهمية التركيز على قطاعات التعدين والثروات المعدنية، والصناعة، والطاقة والطاقة المتجددة، والزراعة والصناعات الغذائية، والدواء، والنقل واللوجستيات والموانئ والبنية التحتية، فضلاً عن الاستفادة من عضوية البلدين في تجمع البريكس ومن انضمام جنوب أفريقيا إلى "أفريكزم بنك" لتعزيز فرص التمويل والاستثمار ودعم المشروعات المشتركة بين القطاع الخاص في البلدين.

كما شدد الوزير عبد العاطي على أهمية تطوير التعاون في مجالات النقل واللوجستيات وربط شمال القارة بجنوبها، بما في ذلك إنشاء مناطق لوجستية متبادلة وتطوير خطوط شحن منتظمة والاستفادة من قناة السويس وموانئ البلدين في دعم حركة التجارة والاستثمار داخل أفريقيا، معرباً عن التطلع إلى أن يشكل مجلس الأعمال منصة فاعلة لتحويل الفرص المتاحة إلى استثمارات ومشروعات ملموسة تعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وجنوب أفريقيا وتدعم التكامل الاقتصادي الأفريقي.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي مجلس الأعمال المصري–الجنوب أفريقي فعالية الاستثمار البنك الأفريقي

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