وزير الخارجية يلتقي أعضاء الدفعة 59 من الملحقين الدبلوماسيين المعينين حديثا

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الخميس، بأعضاء الدفعة ٥٩ من الملحقين الدبلوماسيين المعينين حديثاً بالوزارة، وذلك في إطار الاهتمام بإعداد وتأهيل الكوادر الدبلوماسية الشابة، وتعزيز التواصل المباشر معها في مستهل مسيرتها المهنية.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي استعرض أولويات السياسة الخارجية المصرية في إطار التوجيهات العامة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشدداً على أهمية العمل الدبلوماسي خاصة في الدوائر المتعلقة بالأمن القومي المصري بكافة أبعاده، وضرورة أن يكون الدبلوماسي على درجة عالية من الوعي بالمصالح الوطنية وأن يضعها نصب عينيه وأن يلتزم بواجبه في الدفاع عنها.

تطرق وزير الخارجية أيضاً إلى الأهمية التي توليها وزارة الخارجية للمصريين في الخارج، مؤكداً الحرص التام على التواصل مع أبناء الجاليات المصرية وإطلاق العديد من المبادرات الوطنية لتعزيز الروابط مع وطنهم، مشيراً إلى ضرورة استفادة الدولة من الخبرات المتراكمة لأبناء الجاليات في الخارج في مختلف المجالات بما يحقق النفع والمصلحة المشتركة.

تحدث وزير الخارجية خلال اللقاء عن أهمية فترة التدريب الحالية للدبلوماسيين الجدد لصقل مهاراتهم واكتساب الخبرات التي تؤهلهم للعمل الدبلوماسي سواء في الداخل أو في الخارج، ومن بينها الدورة التدريبية التي تقام لهم بالتعاون المتميز مع الأكاديمية العسكرية أو من خلال التدريب في معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية أو من خلال التناوب على العمل في قطاعات الوزارة المختلفة.

أعاد الوزير عبد العاطي في نهاية اللقاء التأكيد للدبلوماسيين الجدد على أهمية التأهيل الجيد والاستعداد للعمل ببعثات مصر في الخارج، والاهتمام باللغات الأجنبية والانفتاح على المجتمعات التي يتواجدون فيها بما في ذلك الأوساط الدبلوماسية، السياسية، الأكاديمية، الثقافية، وغيرها، والتحلي بأكبر قدر من الإلمام بالثقافة المصرية بما يعكس صورة مشرفة عن الدبلوماسيين المصريين، وبما يؤهلهم لتقلد المناصب القيادية بوزارة الخارجية مستقبلاً، وهو الأمر الذي ينبغي أن يسعوا لتحقيقه في ضوء المساواة الكاملة بين اعضاء الوزارة كافة، مع التأكيد على أن الكفاءة والانضباط والالتزام بإعلاء المصالح الوطنية هي السبل الكفيلة بتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم المستقبلية.