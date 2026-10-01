قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوزراء: تخصيص 150 فدانًا لـ "قصر العيني" في أكتوبر لا يعني التخلي عن موقعه التاريخي أو الاستغناء عن مؤسساته القائمة
رئيس الوزراء يتابع مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني
رئيس البورصة: القيمة السوقية تتجاوز 4.3 تريليون جنيه.. ومتوسط التداول اليومي يصل لـ 10 مليارات
ملكة جمال مصر العالمية تثير الجدل بعد ارتدائها فستان مارلين مونرو | شاهد
الخداع الاستراتيجي.. السلاح الذي استخدمه السادات قبل ساعة الصفر
1000 جنيه خسارة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع
تفجيرات إسرائيلية ضخمة في قرى جنوب لبنان
تفجيرات إسرائيلية ضخمة في قرى جنوب لبنان
موعد مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا وديًا.. والقنوات الناقلة
إيران تستدعي السفير البريطاني بسبب اتهامات قاعدة فيرفورد.. وتطالب لندن بتوضيح رسمي
عراقجي: وقف التحركات الأمريكية السبيل الوحيد لاستعادة الأمن في مضيق هرمز والمنطقة
احتجاجات المدارس تهز فرنسا.. رئيس الوزراء يستدعي الحكومة لاجتماع طارئ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يلتقي أعضاء الدفعة 59 من الملحقين الدبلوماسيين المعينين حديثا

وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي
وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي
فرناس حفظي

التقى الدكتور  بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الخميس، بأعضاء الدفعة ٥٩ من الملحقين الدبلوماسيين المعينين حديثاً بالوزارة، وذلك في إطار الاهتمام بإعداد وتأهيل الكوادر الدبلوماسية الشابة، وتعزيز التواصل المباشر معها في مستهل مسيرتها المهنية.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي استعرض أولويات السياسة الخارجية المصرية في إطار التوجيهات العامة من  الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشدداً على أهمية العمل الدبلوماسي خاصة في الدوائر المتعلقة بالأمن القومي المصري بكافة أبعاده، وضرورة أن يكون الدبلوماسي على درجة عالية من الوعي بالمصالح الوطنية وأن يضعها نصب عينيه وأن يلتزم بواجبه في الدفاع عنها. 

تطرق وزير الخارجية أيضاً إلى الأهمية التي توليها وزارة الخارجية للمصريين في الخارج، مؤكداً الحرص التام على التواصل مع أبناء الجاليات المصرية وإطلاق العديد من المبادرات الوطنية لتعزيز الروابط مع وطنهم، مشيراً إلى ضرورة استفادة الدولة من الخبرات المتراكمة لأبناء الجاليات في الخارج في مختلف المجالات بما يحقق النفع والمصلحة المشتركة.

تحدث وزير الخارجية خلال اللقاء عن أهمية فترة التدريب الحالية للدبلوماسيين الجدد لصقل مهاراتهم واكتساب الخبرات التي تؤهلهم للعمل الدبلوماسي سواء في الداخل أو في الخارج، ومن بينها الدورة التدريبية التي تقام لهم بالتعاون المتميز مع الأكاديمية العسكرية أو من خلال التدريب في معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية أو من خلال التناوب على العمل في قطاعات الوزارة المختلفة. 

أعاد الوزير عبد العاطي في نهاية اللقاء التأكيد للدبلوماسيين الجدد على أهمية التأهيل الجيد والاستعداد للعمل ببعثات مصر في الخارج، والاهتمام باللغات الأجنبية والانفتاح على المجتمعات التي يتواجدون فيها بما في ذلك الأوساط الدبلوماسية، السياسية، الأكاديمية، الثقافية، وغيرها، والتحلي بأكبر قدر من الإلمام بالثقافة المصرية بما يعكس صورة مشرفة عن الدبلوماسيين  المصريين، وبما يؤهلهم لتقلد المناصب القيادية بوزارة الخارجية مستقبلاً، وهو الأمر الذي ينبغي أن يسعوا لتحقيقه في ضوء المساواة الكاملة بين اعضاء الوزارة كافة، مع التأكيد على أن الكفاءة والانضباط والالتزام بإعلاء المصالح الوطنية هي السبل الكفيلة بتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم المستقبلية.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي الملحقين الدبلوماسيين الكوادر الدبلوماسية السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بالأسماء.. تعيين 685 معاون نيابة عامة من خريجي دفعتي 2021 و2022

رمضان صبحي

مفاجأة مدوية.. ماذا حدث في عينة رمضان صبحي؟.. حيثيات الحكم تكشف التفاصيل

غادة ضحية الاسكندرية

أمها متعرفش إنها اتقـ تلت.. أسرار جديدة في انهاء حياة سيدة الإسكندرية على يد طليقها

أسعار البيض

بعد شهور من التراجع.. قفزة مفاجئة في أسعار البيض وهذا سعر الكرتونة؟

هيئة قضايا الدولة

قرار جمهوري بتعيين 294 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة.. ننشر الأسماء كاملة

حسام حسن ومحمد صلاح

مفاجأة في قائمة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا.. شوبير يكشف موقف صلاح

عداد الكهرباء

حتى لا تدخل شريحة أعلى.. سجل قراءة عدادك واستعلم عن فاتورة الكهرباء

استخراج رخصة قيادة

500 جنيه تخفيضًا .. خطوات استخراج رخصة قيادة والمستندات المطلوبة

ترشيحاتنا

محافظ دمياط

محافظ دمياط يطلق سلسلة فعاليات لتعزيز الوعي الوطني وترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة

تركيب بلاط الإنترلوك

الجيزة.. تركيب الإنترلوك بشوارع صفط اللبن والطالبية

محافظ الشرقية

اعتماد الأحوزة العمرانية لـ 13 عزبة بالحسينية

بالصور

ملكة جمال مصر العالمية تثير الجدل بعد ارتدائها فستان مارلين مونرو | شاهد

إيرينا يسري بفستان مارلين مونرو الذهبي
إيرينا يسري بفستان مارلين مونرو الذهبي
إيرينا يسري بفستان مارلين مونرو الذهبي

نشرة المرأة والمنوعات | أفضل طريقة لتنظيم يوم طفلك بين «الهوم ورك» ومذاكرة التقييمات والتمارين .. تحذير للأمهات من أشياء يجب تجنّبها قبل تطعيم الحصبة للأطفال

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

قوات الصاعقة والقوات الخاصة الإيطالية تنفذان التدريب المشترك 4IT-EGY-T-.. صور

قوات الصاعقة والقوات الخاصة الإيطالية تنفذان التدريب المشترك (4IT-EGY-T-)
قوات الصاعقة والقوات الخاصة الإيطالية تنفذان التدريب المشترك (4IT-EGY-T-)
قوات الصاعقة والقوات الخاصة الإيطالية تنفذان التدريب المشترك (4IT-EGY-T-)

تطوير الأداء ودعم الأبطال.. البحوث الطبية للقوات المسلحة يستقبل وزير الرياضة

مركز البحوث الطبية والطب التجديدي للقوات المسلحة يستقبل وزير الشباب والرياضة
مركز البحوث الطبية والطب التجديدي للقوات المسلحة يستقبل وزير الشباب والرياضة
مركز البحوث الطبية والطب التجديدي للقوات المسلحة يستقبل وزير الشباب والرياضة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد