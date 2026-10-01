محافظ القليوبية يستقبل مدير الأمن لتعزيز التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية

استقبل الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اللواء وليد الشبراوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، بديوان عام المحافظة، في إطار الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة.



جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد عقل، السكرتير العام المساعد، واللواء محمد البطوطي، مدير إدارة مرور القليوبية، والعميد أحمد منيع، مدير إدارة الحماية المدنية، والعميد محمود فيصل، مدير إدارة مرافق القليوبية.



ويأتى ذلك في إطار التنسيق بين المحافظة ومديرية الأمن، بما يضمن سرعة التعامل مع المواقف المختلفة، ورفع معدلات الانضباط، وتحقيق السيولة المرورية، والتعامل مع الإشغالات والتعديات، فضلًا عن تعزيز إجراءات الحماية المدنية والتأمين، بما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.