رسميًا .. زيادة رسوم اللوحات المعدنية للسيارات بدءًا من اليوم | اعرف زادت كام

دخلت الزيادة الجديدة في رسوم تطوير شكل اللوحات المعدنية للسيارات والمركبات حيز التنفيذ، اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026، بعد تعديل قيمة الرسوم المقررة وفقًا لقرار جديد بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور.

وبموجب التعديل، ارتفعت رسوم تطوير شكل اللوحات المعدنية لجميع مركبات النقل السريع من 215 جنيهًا إلى 250 جنيهًا، بزيادة قدرها 35 جنيهًا، بنسبة تصل إلى نحو 16.3%.

ونشرت الجريدة الرسمية، أمس الأربعاء، القرار الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008، حيث شمل التعديل الفقرة الثانية من المادة 347.

رسوم اللوحات المعدنية الجديدة للسيارات

ونص القرار على استبدال عبارة «مائتان وخمسة عشر جنيهًا» بعبارة «مائتان وخمسون جنيهًا»، لتصبح 250 جنيهًا هي القيمة الجديدة المعتمدة لتكاليف تطوير شكل اللوحات المعدنية.

وتنص المادة 347 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور على تطوير شكل اللوحات المعدنية للمركبات، إلى جانب تحديث البيانات المدونة عليها ووسائل تأمينها وتثبيتها بصورة دائمة.

وبعد التعديل، أصبحت رسوم تطوير شكل اللوحات المعدنية 250 جنيهًا لجميع أنواع مركبات النقل السريع، بينما تبلغ تكلفة اللوحات المصرية المستخدمة في حركة المرور الدولية 600 جنيه.

كما تلزم اللائحة بتثبيت اللوحات المعدنية بالمركبة بمعرفة المختص في قسم المرور، مع عدم جواز نقل اللوحة من المكان الذي جرى تثبيتها فيه.

متى يبدأ تطبيق رسوم اللوحات الجديدة؟

بدأ تطبيق رسوم اللوحات المعدنية الجديدة اعتبارًا من اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026، باعتباره اليوم التالي لتاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.

وبذلك أصبحت الرسوم التي يتحملها صاحب المركبة مقابل تطوير شكل اللوحات المعدنية 250 جنيهًا، بدلًا من 215 جنيهًا وفق القيمة السابقة، بزيادة قدرها 35 جنيهًا.

إجراءات جديدة لتيسير ترخيص السيارات

ويتزامن تعديل رسوم تطوير اللوحات المعدنية مع إجراءات جديدة أعلنتها وزارة الداخلية بهدف تيسير خدمات إصدار وتجديد تراخيص السيارات وتقليل الإجراءات المطلوبة من المواطنين.

وتشمل الإجراءات إلغاء شرط تقديم معدات السلامة والطوارئ عند إصدار أو تجديد تراخيص المركبات، إلى جانب تطبيق نظام الشباك الواحد داخل وحدات المرور، بما يستهدف تبسيط خطوات الحصول على خدمات الترخيص.

وتأتي هذه التعديلات بالتزامن مع بدء العمل بالقيمة الجديدة لرسوم تطوير اللوحات المعدنية، ليصبح مبلغ 250 جنيهًا هو الرسم المقرر لجميع مركبات النقل السريع وفقًا للتعديل المنشور في الجريدة الرسمية.