النفط يستقر مع ترقب مسار محادثات السلام الأمريكية الإيرانية وتعافي صادرات الشرق الأوسط

استقرت أسعار النفط تقريبًا في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس، بعد مكاسبها في الجلسة السابقة وارتفاعها الحاد خلال سبتمبر، في الوقت الذي يقيّم فيه المستثمرون نتائج محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران وتوقعات صادرات النفط الخام من الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتًا، أو 0.1%، إلى 98.15 دولارًا للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7 سنتات، أو 0.1%، إلى 90.35 دولارًا للبرميل.

وارتفع كلا الخامين القياسيين بنحو دولار واحد للبرميل يوم أمس الأربعاء. وسجل خام برنت مكاسب شهرية بلغت نحو 14% في سبتمبر، وهي الأكبر منذ يوليو، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 5% خلال الشهر.

وقال توشييتاكا تازاوا، المحلل في شركة فوجيتومي سيكيوريتيز، إن “عمليات الشراء استمرت وسط مخاوف بشأن الإمدادات مع تعثر محادثات السلام، لكن ضغوط البيع سادت أيضًا مع ظهور مؤشرات على تعافي صادرات النفط من الشرق الأوسط”، مشيرًا إلى استئناف السعودية صادرات النفط من ميناء ينبع على البحر الأحمر باعتباره عاملًا رئيسيًا.

وأضاف أن خام غرب تكساس الوسيط سيحتاج إلى محفز جديد، مثل إحراز تقدم في مفاوضات السلام، حتى يتمكن من كسر مستوى الدعم الفوري عند 88 دولارًا للبرميل.

وأعربت قطر الثلاثاء الماضي عن أملها في أن تؤدي الدبلوماسية المكوكية بين طهران وواشنطن إلى تحقيق إنفراجة.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفى تقارير نشرتها أكسيوس وسي إن إن، نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه مستعد لتخفيف العقوبات عن إيران والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة مقابل اتخاذ طهران خطوات “ملموسة” بشأن برنامجها النووي.

واستأنفت السعودية الثلاثاء الماضي تحميل ناقلات النفط من ميناء ينبع، بعد إعادة تشغيل عمليات خط الأنابيب شرق-غرب.

وتقدر جولدمان ساكس أن صادرات النفط من منطقة الخليج، بما في ذلك “الصادرات المظلمة” التي تشمل ناقلات تعمل مع إيقاف أجهزة تحديد مواقعها، تعافت إلى 23.3 مليون برميل يوميًا خلال الأسبوع الماضي، بما يتماشى مع متوسط عام 2025، بعدما تضاعفت الصادرات خلال سبتمبر، وفقًا لمذكرة صدرت يوم الثلاثاء.

ومن المرجح أيضًا أن تبقي الدول المنتجة للنفط في أوبك+ أهداف إنتاجها دون تغيير لشهر نوفمبر عندما تجتمع يوم الأحد، وفقًا لشخصين مطلعين على الأمر تحدثا إلى رويترز.

وفي الولايات المتحدة، ارتفعت مخزونات النفط الخام بمقدار 922,000 برميل إلى 427.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 25 سبتمبر، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، مقارنة بتوقعات محللين استطلعت آراءهم بانخفاض المخزونات بمقدار 264,000 برميل.

في المقابل، تراجعت مخزونات الوقود بشكل حاد مع قوة الطلب الموسمي والعالمي.