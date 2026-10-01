جيش الاحتلال يزعم مقتل قائد بحركة المقاومة الفلسطينية حماس

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل قائد بالجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس في جنوب قطاع غزة.

وبحسب الرواية العبرية ؛ فقد قدُم القيادي بحركة حماس والذي يُدعي محمد النجار على أنه صحفي.

وأشار جيش الاحتلال في بيان له ؛ الى هاجم الجيش جنوب قطاع غزة حيث قضى على محمد عبد العزيز محمد النجار- بحسب المزاعم الاسرائيلية - والذي يشغل منصب قائدا في الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس.

وفي سياق أخر ؛ أصابت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي فتاة فلسطينية بالرصاص الحي ، عند حاجز قلنديا شمال القدس الشرقية المحتلة، وسط الضفة الغربية.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن جنودًا إسرائيليين أطلقوا النار على الفتاة، ما أدى إلى إصابتها بجروح، فيما لم تعرف على الفور هويتها أو طبيعة إصابتها، ولم تتوفر تفاصيل إضافية حول ملابسات الحادث.