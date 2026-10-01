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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026.. استقرار في الصاغة

الذهب
الذهب
ولاء عبد الكريم

استقرت أسعار أشهر أعيرة الذهب مع بداية تعاملات اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026، داخل محلات الصاغة، وسط حالة من الترقب لتحركات السوق.

سعر عيار 21 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا في السوق المصرية، نحو 6130 جنيهًا للشراء و6086 جنيهًا للبيع، وفقًا لآخر تحديث.

سعر الذهب اليوم في مصر

شهدت تداولات المعدن الأصفر استقرارًا دون تغيير ملحوظ في مختلف الأعيرة الذهبية خلال بداية تعاملات اليوم.

وكان سعر الذهب قد ارتفع بنحو 15 جنيهًا في المتوسط مع اقتراب نهاية تعاملات أمس، قبل أن تستقر الأسعار خلال التعاملات الصباحية اليوم.

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24، الأعلى قيمة بين أعيرة الذهب المتداولة، نحو 7005 جنيهات للشراء و6954 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 22 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 6422 جنيهًا للشراء و6374 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18، الأوسط انتشارًا في السوق المصرية، نحو 5254 جنيهًا للشراء و5215 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 49.04 ألف جنيه للشراء و48.68 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر أوقية الذهب عالميًا نحو 4158 دولارًا للشراء و4157 دولارًا للبيع.

صادرات الذهب والمشغولات المصرية

تراجعت صادرات مصر من الذهب والمشغولات الذهبية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، في ظل مجموعة من العوامل، من بينها ارتفاع الطلب المحلي على المشغولات الذهبية، وتأثير الاضطرابات الإقليمية على حركة التصدير والشحن، إلى جانب عدد من التحديات الإجرائية التي تواجه الشركات المصدرة.

وأوضح تقرير لشعبة الذهب والمعادن الثمينة أن السوق المصرية شهدت ارتفاعًا في الطلب على شراء الذهب خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، خاصة المشغولات الذهبية، وهو ما انعكس على حجم الذهب المتاح للتصدير.

الطلب المحلي وتأثيره على صادرات الذهب

وأشار التقرير إلى أن زيادة الطلب الداخلي أدت إلى استيعاب السوق المصرية جزءًا أكبر من المعروض، لافتًا إلى أن استمرار نشاط التجارة الخارجية مع عدد من الأسواق، من بينها كندا وأستراليا، ساهم في تعويض جزء من التراجع الذي شهدته صادرات القطاع.

الإمارات وتأثر صادرات الذهب المصرية

تُعد الإمارات أكبر سوق مستوردة للذهب والمشغولات المصرية، إلا أن حركة التصدير إليها تأثرت خلال الفترة الأخيرة بالاضطرابات التي شهدتها حركة الطيران على خلفية الحرب، وهو ما انعكس على عمليات الشحن والتصدير.

وتسببت هذه التطورات في تراجع الكميات الموجهة إلى السوق الإماراتية، الأمر الذي انعكس على إجمالي صادرات الذهب والمشغولات الذهبية المصرية خلال الفترة محل الرصد.

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