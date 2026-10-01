إعلامي: أحمد فتوح سينتقل إلى أهلي بنغازي.. وأحمد سليمان يبرئ نفسه في الأزمة

أكد الإعلامي محمد شبانة أن أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، يقترب من الانتقال إلى أهلي بنغازي الليبي، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد انتشار العديد من الشائعات حول مستقبل اللاعب.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC": "أحمد فتوح لاعب الزمالك نزل صور ليه مع مروان عطية وإمام عاشور، والبعض قال ده ليه دلالة إنه رايح الأهلي؟ طيب هو فعلًا رايح الأهلي، بس أهلي بنغازي".

وأضاف: "أحمد سليمان خرج بمنشور عبر صفحته ليبرئ نفسه فقط، وليس مجلس الزمالك، في أزمة أحمد فتوح والرد على وكيله".

وتابع: "الزمالك كان يقدر يجدد عقد أحمد فتوح من فترة، ومكنش ماطل".

واختتم شبانة تصريحاته قائلًا: "هنسمع الفترة الحالية العديد من الشائعات حول أحمد فتوح، وحتى الانتهاء من مباراة جنوب أفريقيا".