القرار سليم.. أحمد كالوشا: ركلة جزاء الأهلي صحيحة.. والخطأ كان من زميلي

حسم أحمد كالوشا، لاعب نادي إنبي، الجدل بشأن صحة ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم لصالح الأهلي خلال مباراة الفريقين، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد أحمد كالوشا، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون سبورت»، أن ركلة الجزاء التي حصل عليها الأهلي خلال اللقاء كانت صحيحة، مشيرًا إلى وجود خطأ بالفعل من جانب زميله داخل منطقة الجزاء.

وقال كالوشا إن قرار الحكم باحتساب ركلة الجزاء لصالح الأهلي كان سليمًا، ولا توجد شكوك حول صحة القرار، مؤكدًا أن الواقعة شهدت بالفعل مخالفة استوجبت احتساب ركلة جزاء.

وكانت ركلة الجزاء التي حصل عليها أشرف بن شرقي خلال مباراة الأهلي وإنبي قد أثارت جدلًا واسعًا، في ظل وجود آراء متباينة حول صحة القرار التحكيمي.

وشهدت الواقعة نقاشًا بين عدد من المتابعين والحكام، قبل أن تحسم لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم الجدل بشأن صحة احتساب ركلة الجزاء.

وتأتي تصريحات كالوشا لتؤكد صحة القرار التحكيمي من وجهة نظر لاعب إنبي، الذي كان طرفًا في المباراة والواقعة التي احتسبت على إثرها ركلة الجزاء.