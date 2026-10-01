ياسر ريان: يُحسب لحسام حسن تجهيز لاعبي منتخب مصر بشكل قوي

تحدث ياسر ريان، نجم النادي الأهلي السابق، عن استعدادات منتخب مصر لمواجهة جنوب السودان، مؤكدًا أن الأجواء التي سبقت المباراة كانت صعبة على حسام حسن والجهاز الفني للفراعنة.

وقال ياسر ريان، في تصربحات عبر برنامج “ستاد المحور” مع الإعلامي خالد الغندور: «الأجواء التي سبقت مباراة جنوب السودان كانت صعبة على حسام حسن والجهاز الفني، ولكن المنتخب مطالب بالتعامل مع هذه الظروف والتركيز من أجل تحقيق الهدف المطلوب».

وأضاف: «الجيل الحالي لمنتخب مصر أقل مقارنة بالأجيال السابقة من حيث الإمكانيات، ولكن يُحسب لحسام حسن والجهاز الفني العمل على تجهيز اللاعبين بشكل قوي خلال الفترة الماضية».

وتابع: «حسام حسن يحاول الاستفادة من العناصر الموجودة حاليًا، وتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب من أجل الظهور بصورة قوية مع منتخب مصر».

وأردف: «موسيماني مدرب قادر على تقديم مباراة قوية أمام منتخب مصر، ومواجهة جنوب السودان تمثل احتكاكًا قويًا للاعبي الفراعنة».

واختتم ياسر ريان تصريحاته بالتأكيد على أهمية التعامل بجدية مع المباراة، خاصة في ظل امتلاك منتخب جنوب السودان جهازًا فنيًا مميزًا بقيادة بيتسو موسيماني.