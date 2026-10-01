التنظيم والإدارة: ترشيح 792 متقدما من قوائم الانتظار لعقد المقابلات الشخصية لوظائف عمال بالأوقاف

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ترشيح 792 متقدماً من المُدْرجين بقوائم الانتظار في مسابقة شغل وظائف عمال بوزارة الأوقاف، تمهيدا لعقد المقابلات الشخصية واستكمال باقي الاجراءات بالتنسيق مع الوزارة.

موعد المقابلة

ويمكن للمتقدمين المدرجين بقوائم الانتظار الاستعلام عن موعد المقابلة من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية باستخدام الرقم القومي وكود التسجيل عبر الرابط: https://jobs.caoa.gov.eg ⁠

ويهيب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتقدمين متابعة الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وموقع بوابة الوظائف الحكومية، للاطلاع على أي تعليمات أو تحديثات تتعلق باستكمال إجراءات الترشيح والتعيين.