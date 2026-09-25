البنك المركزي يعلن 4 وظائف جديدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات

أعلن البنك المركزي المصري عن إتاحة 4 وظائف جديدة داخل قطاع تكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار استقطاب كفاءات متخصصة لدعم البنية التكنولوجية والقنوات الرقمية وإدارة البيانات والأنظمة.

تفاصيل الوظائف الجديدة

وفقا لما اعلنه البنك المركزي المصري عبر صفحته الرسمية فإن الوظائف الجديدة تشمل :

مسؤول أول لإدارة تطبيقات الويب والحوسبة السحابية

مدير وحدة تطوير القنوات الرقمية

مدير وحدة نمذجة البيانات وجودتها

مسؤول أول لإدارة أنظمة UNIX وLinux.

تفاصيل التقديم والشروط

وتتراوح الخبرات المطلوبة بين 5 و15 عامًا، بحسب طبيعة الوظيفة، مع اشتراط مؤهلات في علوم الحاسب أو تكنولوجيا المعلومات أو الهندسة أو علوم البيانات.

وتتركز المتطلبات الفنية على تقنيات مثل Azure وAWS وOCI و.NET وPython وLinux وUNIX وKubernetes وAnsible، إلى جانب أمن المعلومات والتعافي من الكوارث وإدارة البيانات والحوسبة السحابية.

وأوضح البنك المركزي المصري أن تركيزًا متزايداً على التكنولوجيا داخل القطاع المصرفي، خاصة في مجالات البنية التحتية الرقمية، وتطوير الخدمات والقنوات الرقمية، وإدارة البيانات، واستمرارية الأنظمة والأمن السيبراني.

وبدأت اجراءات التقديم من أمس الخميس الموافق 24 سبتمبر 2026، ويستمر حتى 3 أكتوبر 2026، الساعة 11:59 مساءً، للعمل بالمقر الرئيسي للبنك المركزي.