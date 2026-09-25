محافظ أسوان يتابع اللمسات النهائية لمشروع ملاعب البادل بحديقة مدكور أبو العز

تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الأعمال الجارية لتنفيذ مشروع إنشاء ملاعب البادل بالمنطقة المواجهة لحديقة مدكور أبو العز، والمطلة على صفحة نهر النيل الخالد، والذى تتولى تنفيذه مديرية الإسكان بالمحافظة، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ، والتأكد من الإلتزام بالبرنامج الزمنى المحدد، بما يسهم فى دعم البنية الرياضية والترفيهية، وتعظيم الإستفادة من المواقع المتميزة بالمحافظة.

ويأتى ذلك فى ضوء مستهدفات رؤية مصر 2030 فى الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووفقاً لرؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى.

المحافظ يوجه بسرعة الإنتهاء من الأعمال المتبقية ووضع اللمسات النهائية

وخلال الجولة التى رافقه فيها اللواء رماح السيد السكرتير العام ، والقيادات التنفيذية المختصة ، وجه المهندس عمرو لاشين بسرعة الإنتهاء من الأعمال المتبقية ووضع اللمسات النهائية للمشروع، لما يمثله من إضافة نوعية للبنية الرياضية والترفيهية بالمحافظة، ودوره فى تشجيع الشباب على ممارسة الرياضات الحديثة، وتوفير بيئة متكاملة تجمع بين الرياضة والترفيه والسياحة فى موقع متميز على ضفاف نهر النيل.

دعم المشروعات الرياضية وإستثمار طاقات الشباب بصورة إيجابية



وأكد محافظ أسوان أن المحافظة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الوزير السيد نبيل جوهر تحرص على دعم كافة المبادرات والمشروعات التى تستهدف تنمية قدرات الشباب وإستثمار طاقاتهم بصورة إيجابية، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو تحسين جودة الحياة، وتوفير خدمات رياضية وترفيهية متطورة للمواطنين.

وأشار المهندس عمرو لاشين إلى أن المشروع يتم تنفيذه وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية لتحقيق الإستفادة القصوى من الموقع، وإبراز الوجه الحضارى والجمالى لعروس المشاتى، مع تعظيم الإستفادة من المواقع المتميزة بما يدعم الأنشطة الرياضية والترفيهية والسياحية بالمحافظة.

مكونات المشروع

يضم المشروع 3 ملاعب بادل و8 محلات تجارية وخدمات متكاملة على مساحة 3520 متراً مربعاًويضم المشروع إنشاء 3 ملاعب بادل على مساحة 2200 متر مربع من إجمالى مساحة الموقع البالغة 3520 متراً مربعاً، فضلاً عن التوسع فى المسطحات الخضراء بما يضفى طابعاً جمالياً وحضارياً على المنطقة.

كما يشمل المشروع إقامة 8 محلات تجارية لأنشطة متعددة، بالإضافة إلى دورات مياه وغرف لتغيير الملابس لخدمة المترددين على الملاعب والزائرين، مع مراعاة توفير كافة عناصر الراحة والخدمات المتكاملة، بما يحقق الإستغلال الأمثل للموقع، ويعزز من قيمته الرياضية والترفيهية والسياحية والإستثمارية.

توفير التأمين الكامل للمحلات والكافيهات بحديقة الورد

ووجه المحافظ بتوفير التأمين الكامل للمحلات والكافيهات بحديقة الورد ، والتأكد من إجراءات الحماية المدنية ، مع قيام أصحابها بتوفير سلات جمع القمامة للحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للحدية بشكل عام .

